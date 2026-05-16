강풍 불구 3타 더 줄여 40계단 점프 전날 선두 셰플러 1타 잃어 金과 동타

[헤럴드경제=조용직 기자] 김시우가 시즌 두 번째 메이저 대회인 PGA 챔피언십 2라운드에서 공동 9위에 오르며 후반 라운드를 기약했다.

김시우는 16일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 애러니밍크 골프 클럽(파70)에서 열린 대회 둘째 날 2라운드에서 버디 4개, 보기 1개를 합해 3언더파 67타를 기록했다. 이로써 중간 합계 2언더파 138타로 전날 공동 49위에서 40계단을 점프하며 단숨에 톱10에 진입했다.

이날 경기장엔 강풍이 불어 대다수 선수가 고전했다. 그러나 김시우는 안정적인 경기 운영으로 타수를 줄여나갔다. 그는 4번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 2.6ｍ에 붙이며 첫 버디를 낚았고, 5번 홀(파3)에선 5.6ｍ 버디 퍼트를 성공하며 연속 버디를 기록했다. 전반 마지막 홀인 9번 홀(파5)에서도 침착하게 코스 공략에 나서며 한 타를 더 줄였다.

전반에 3타를 줄인 김시우는 11번 홀(파4)에서 첫 보기를 적어낸 뒤 좀처럼 타수를 줄이지 못하다가 15번 홀(파4)에서 9.9ｍ의 긴 버디 퍼트를 성공하며 만회했다.

김시우는 올 시즌 출전한 13개 대회 중 6개 대회에서 톱10에 이름을 올리는 등 최고의 활약을 펼치고 있다. 그는 이번 대회에서 메이저 대회 개인 최고 성적을 노린다. 종전 최고 성적은 지난해 PGA 챔피언십에서 기록한 공동 8위다.

이번 대회에 함께 출전한 임성재는 이날 2오버파 72타를 적어내 중간 합계 5오버파 145타로 컷 탈락했다. 역대 우승자 자격으로 출전한 베테랑 양용은도 7오버파 77타로 부진하면서 중간 합계 9오버파 149타로 컷오프됐다.

매버릭 맥닐리와 앨릭스 스몰리(이상 미국)는 중간 합계 4언더파 136타로 공동 선두에 올랐다. 마쓰야마 히데키와 크리스 고터럽, 맥스 그레이서먼(이상 미국), 올드리치 포트기터(남아공), 슈테판 예거(독일), 이민우(호주)는 한 타 뒤진 3언더파 137타로 공동 3위를 이뤘다.

1라운드에서 공동 1위에 올랐던 지난해 대회 챔피언이자 세계랭킹 1위인 스코티 셰플러(미국)는 이날 1오버파 71타로 부진해 중간 합계 2언더파 138타로 공동 9위로 떨어졌다.