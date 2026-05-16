돈을 받고 타인에게 사적인 보복을 대신해 주는 이른바 ‘보복 대행’ 범행을 저지른 20대 남성이 범행 사흘 만에 경찰에 덜미를 잡혔다.

연합뉴스에 따르면 인천 서부경찰서는 주거침입 및 재물손괴 등의 혐의로 20대 A씨를 체포해 조사 중이라고 16일 밝혔다.

A씨는 지난 13일 오전 5시 30분쯤 인천시 서구 청라동의 한 아파트 세대 현관문에 페인트를 칠하고 계란 등 음식물을 투척해 훼손한 혐의를 받고 있다. 조사 결과 A씨는 추적을 피하기 위해 범행 당시 퀵서비스 기사로 위장하는 치밀함을 보였다.

경찰은 CCTV 추적 등을 통해 이날 오전 3시 30분쯤 충남 천안의 거주지에서 A씨를 긴급체포했다. A씨는 메신저 프로그램인 ‘텔레그램’을 통해 범행을 의뢰받았으며, 착수금으로 30만 원을 챙긴 뒤 이 같은 짓을 벌인 것으로 드러났다.

경찰은 피해자인 30대 B씨에게 원한을 품은 배후 인물이 보복을 의뢰했을 가능성이 높다고 보고 수사를 확대하고 있다. 다만 피해자 B씨는 경찰 조사에서 “원한을 살 만한 짚이는 부분이 전혀 없다”고 진술한 것으로 알려졌다. 아울러 기존 보복 대행 범죄의 주요 표적이 되었던 사기 연루자나 은행 지급 정지 신청자도 아닌 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “A씨에게 범행을 지시한 텔레그램 의뢰인의 신원을 파악하는 데 주력하고 있다”며 “사안의 중대성을 고려해 협박죄 추가 적용을 검토하는 한편, 수사를 마치는 대로 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침”이라고 전했다.

한편, 메신저를 악용한 사적 보복 대행 범죄가 잇따르자 청와대도 엄정 대응을 주문했다. 이재명 대통령은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 관련 보고서를 공개하며 “사적 보복 대행은 의뢰인과 처벌자 모두 중대 범죄에 해당한다”며 “현대 문명국가에서의 사적 분쟁은 반드시 법질서 테두리 안에서 해결되어야 한다”고 강력히 비판했다.

정부 보고서에 따르면, 텔레그램을 통한 보복 대행 범죄는 지난해 8월 대구에서 처음 포착된 이후 전날까지 총 50명의 피의자가 검거됐다. 인천 서구에서는 지난 1월에도 돈을 받고 남의 집 현관에 인분을 뿌린 20대 남성 2명이 구속되는 등 유사 범죄가 지속해서 발생하고 있어 시민들의 불안감이 커지고 있다.