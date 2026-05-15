[헤럴드경제=김현일 기자] 대홍기획이 롯데그룹과 함께 넥슨의 대표작 ‘메이플스토리’ 세계관을 체험할 수 있는 오프라인 행사 ‘메이플 어택 위드 롯데’를 선보인다.

15일 대홍기획에 따르면 이번 행사는 이달 22일부터 6월 21일까지 약 한 달간 잠실 롯데월드타워 일대에서 진행된다.

롯데월드타워 월드파크 잔디광장은 메이플스토리 속 ‘헤네시스’를 모티브로 한 ‘메이플 어택: 헤네시스 머쉬룸 파크’로 꾸며진다.

이번 행사의 하이라이트인 ‘버블샤워 이벤트’는 오전 11시부터 오후 8시까지 매 정각마다 하늘에서 비눗방울이 쏟아지는 연출로 관람객들이 판타지 감성을 체험할 수 있도록 했다.

석촌호수에는 메이플스토리의 마스코트인 ‘주황버섯’을 형상화한 초대형 아트벌룬이 설치된다. 롯데월드몰 1층 아트리움에는 메이플스토리의 다양한 굿즈를 구매할 수 있는 팝업 스토어가 열린다.

롯데시네마에서는 다음달 14일 메이플스토리 극장판 애니메이션이 개봉된다.

대홍기획 관계자는 “대한민국을 대표하는 게임 IP의 세계관을 현실 공간 속에 완성도 높게 구현하고자 했다”며 “참여형 콘텐츠와 몰입형 체험 요소를 통해 고객들이 마치 게임 속 세계에 들어온 듯한 환상적인 경험을 선사할 예정”이라고 밝혔다.