[헤럴드경제=김현일 기자] HSAD와 디지털자산 거래소 업비트가 비트코인 피자데이(5월 22일)를 맞아 ‘업비트 피자데이’ 캠페인을 진행한다고 15일 밝혔다.

비트코인 피자데이는 비트코인으로 실제 피자를 최초 구매한 2010년 5월 22일을 기념해 시작됐다.

HSAD와 업비트는 ‘5월 22일’이라는 날짜에서 업비트를 연상할 수 있도록 이번 캠페인을 기획했다. 온라인에서 밈으로 소비되는 “오늘 무슨 날인지 알지?”라는 표현을 활용해 제작됐다.

배우 고경표가 등장해 능청스러운 연기를 펼친 캠페인 영상은 공개 3주 만에 조회수 1000만회를 돌파했다.

HSAD는 ‘데이(Day)’에서 착안해 데이지 꽃을 연상시키는 ‘업비트 데이지 피자’도 개발했다. 파파존스와 협업해 맛을 구현했다고 밝혔다.

최규원 HSAD CR담당 CD(크리에이티브 디렉터)는 “‘5월 22일’이라는 날짜에서 자연스럽게 업비트를 떠올리도록 기획했다”며 “앞으로도 일상 속 공감과 재미를 기반으로 브랜드 경험을 확장할 수 있는 다양한 마케팅 크리에이티브를 지속 선보일 계획”이라고 밝혔다.