[헤럴드경제=장윤우 기자] 이름표를 단 휴머노이드 로봇들이 물류 창고에서 택배 상자를 분류하는 장면이 35시간 넘게 생중계됐다.

14일(현지시간) 미국 로봇 스타트업 피규어AI는 유튜브를 통해 해당 영상을 공개했다. 영상에는 ‘개리(Gary)’, ‘프랭크(Frank)’, ‘밥(BOB)’, ‘로즈(ROSE)’ 등 이름표를 단 로봇들이 수 시간동안 택배 상자를 분류하고 교대하는 모습이 담겼다.

로봇들은 양손으로 택배 상자를 집어 바코드가 바닥을 향하도록 방향을 바꾼 뒤 컨베이어벨트에 올려놓는 동작을 반복했다. 바닥에 설치된 바코드 리더기가 송장을 인식할 수 있도록 상자를 뒤집어 내려놓는 방식이다. 비닐 포장 택배는 손으로 한 번 눌러 바코드가 잘 찍히도록 했다.

개리는 약 7시간 44분 작업 후 택배 1만여 개를 처리하고 멈췄다. 이어 프랭크가 같은 자리에 들어서 작업을 이었다. 물러난 개리는 스스로 충전기 앞으로 걸어가 충전을 시작했다. 피규어AI는 당초 8시간 시연을 목표로 했으나 이후 생중계를 연장했다.

브렛 에드콕 피규어AI 최고경영자(CEO)는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “어제 단 한 번의 오류도 발생하지 않아 계속 진행하기로 결정했다. 이제 24시간 이상 연속 자율 운전을 오류 없이 수행하고 있다. 이는 전례 없는 일”이라고 밝혔다.

해당 로봇들은 인공지능 시스템 ‘헬릭스-02(Helix-02)’를 기반으로 자율 작동한다. 원격 조종은 없다. 로봇이 예상치 못한 상황에 직면하면 AI가 자율 재설정을 실행해 사람 개입 없이 작업을 재개한다.

이날 미국 매체 인터레스팅엔지니어링 등 외신에 따르면 회사 측은 로봇들이 이번 시연에서 2만8000개 이상의 패키지를 분류했다고 밝혔다. 속도는 인간 작업자와 거의 비슷했다. 사람이 같은 동작 하나를 수행하는 데 평균 3초가 걸린다는 게 회사 측 설명이다.

작업이 완벽하지는 않았다. 상자가 겹쳐 쌓이거나 위치가 틀어지면 로봇이 잠시 멈춘 뒤 초기화 과정을 거쳐 작업을 재개했다. 이런 장면을 두고 시청자들은 “아직은 사람 손이 더 낫다”, “멘붕 온 것 같다”는 반응을 보였다. 이어 “아르바이트가 사라지는 현장을 보는 것 같다”, “몇 년 뒤 내 일이 없어질 수도 있겠다”는 반응도 나왔다.

스타트업 전문 매체 스타트업 포춘에 따르면 이번 생중계는 로봇 전문가 스콧 월터가 “휴머노이드 로봇은 인간처럼 장시간 근무를 견딜 수 있어야 실제로 쓸모가 있다”고 주장한 뒤 에드콕 CEO가 직접 추진했다. 상용화 시점은 아직 공개되지 않았다.

피규어AI는 지난해 미국 사우스캐롤라이나주 BMW 공장에 ‘피규어 02’ 로봇을 투입해 약 10개월, 1250시간 이상 판금 부품 적재 작업을 수행한 바 있다.

현재 산업 현장용 휴머노이드 로봇 상용화를 두고 테슬라, 애질리티 로보틱스, 앱트로닉 등과 경쟁 중이다. 피규어AI의 기업가치는 약 390억 달러(약 58조7000억원)로 평가받고 있다.