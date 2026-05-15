착한 러너 옥스팜 트레일워커
착한 러너 옥스팜 트레일워커
날이 궂어도 기부 만을 위해 뛴다.
날이 궂어도 기부 만을 위해 뛴다.

[헤럴드경제=함영훈 기자] 전세계 233개팀 약 1000명이 뛰면서 기부도 하는 ‘옥스팜 트레일워커’가 16~17일 강원 인제군에서 열린다. 국제구호개발기구 옥스팜코리아와 인제군인 함께 연다.

4명이 한 팀을 이뤄 100㎞ 코스를 38시간 이내에 완주하는 도전형 기부 행사다. 순수하게 기부를 목적으로 뛰는 ‘인생 기부 프로젝트’이다.

4인 원팀. 행복한 남성 러너
4인 원팀. 행복한 남성 러너

1981년 홍콩에서 시작해 영국, 뉴질랜드, 프랑스, 인도, 호주 등 세계 12개국에서 열렸다. 국내에서는 2017년부터 전남 구례, 강원 인제와 고성에서 8차례 열려 기부금 13억여원을 모았다.

9회째를 맞은 올해 대회는 100㎞ 코스를 비롯해 50㎞, 25㎞ 코스에 223개 팀이 참가한다.

참가자들은 16일 오전 6시 인제문화원을 출발해 박달고치로 오르는 원시림 산길, 자작나무숲길, 내린천 등 인제군 천리길과 주요 명소를 따라 완주에 도전한다.

보람찬 도전, 옥스팜 트레이워커. 올해는 16~17일 인제에서 열린다.
보람찬 도전, 옥스팜 트레이워커. 올해는 16~17일 인제에서 열린다.

기부금은 전액 가난으로 어려움을 겪는 전 세계 구호 현장에 전달돼 식수·위생·생계·교육 프로그램에 쓰인다.

또한 완주자들은 트레일 러너들의 꿈의 무대인 ‘울트라 트레일러닝 몽블랑(UTMB)’ 대회 참가 자격이 주어지는 인증점수를 받는다.


abc@heraldcorp.com