[헤럴드경제=나은정 기자] 20년간 대학에서 후학 양성에 힘쓴 60대 교수가 스승의 날을 앞두고 3명의 환자에게 새 삶을 주고 세상을 떠났다.

15일 한국장기조직기증원은 삼성창원병원에서 김미향(63) 씨가 간과 양쪽 신장을 기증해 3명의 환자에게 생명을 나누고 지난 10일 떠났다고 밝혔다.

20년간 마산대 스마트전기과 교수로 재직한 김 씨는 두통과 어지러움 증세를 겪다 지난달 17일 집에서 쓰러진 채 발견됐다. 급히 병원으로 이송됐으나 김 씨는 끝내 의식을 찾지 못하고 뇌사 상태에 빠졌다.

가족들은 평소 나눔을 실천했던 고인의 삶을 기리며 장기 기증에 동의했다.

김씨의 외동딸 박다빈 씨는 “엄마를 너무 살리고 싶었던 마음만큼 다른 환자들에게라도 도움이 되고 싶어 기증에 동의했다”며 “경제적으로 넉넉하지 않은 형편에도 늘 베푸는 것을 좋아하셨던 엄마라면 하늘에서도 좋아해 주실 것”이라고 말했다.

김씨는 마산대에서 20년 근속 공로패를 받을 만큼 교육에 헌신적이었다. 특히 내년 8월 정년 퇴임을 앞뒀지만 제자들이 장학금 혜택을 받고 진로를 잘 찾을 수 있도록 적극적으로 돕는 등 제자 사랑도 각별했다.

이에 빈소에는 대학을 졸업해 사회에 진출한 제자들까지 찾아와 김씨의 마지막 길을 배웅한 것으로 알려졌다.

딸 박다빈 씨는 “진심으로 존경하고 너무도 사랑하고 소중한 엄마. 나에게 엄마는 내가 사는 세상의 전부인데 이제 어떻게 해야 할지 슬프고 힘들어. 하지만 나에게 희생하고 가신 엄마가 하늘나라에서 평안히 안식할 수 있게 홀로서기 해볼게요”라고 마지막 인사를 전했다.