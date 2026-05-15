법률·민원 대응 교육청 책임 강화 강조 교직수당·교원 시민권·처우 개선도 추진

[헤럴드경제=김용재 기자] 정근식 서울시교육감 후보와 안민석 경기도교육감 후보가 스승의날을 맞아 교권 회복과 교원 처우 개선을 위한 공동 공약을 발표했다.

정 후보와 안 후보는 15일 열린 ‘2026 스승의 날 기념 서울·경기 교육감 후보 공동 정책 발표 기자회견’을 열고 “정당한 교육활동 과정에서 발생한 법적 분쟁을 교사 개인이 홀로 감당하지 않도록 교육감 직속 교권보호 전담기구를 상시 운영하고 법률·심리·행정 지원이 즉시 작동하는 종합 보호체계를 구축하겠다”고 밝혔다.

두 후보는 교권 회복의 핵심 과제로 ▷가르칠 권리 회복 ▷교원의 시민권 회복 ▷보호받을 권리 회복 등 ‘교권 3대 회복 정책’을 제시했다.

또 학부모 민원이 교원 개인에게 직접 전달되지 않도록 교육청과 학교가 함께 책임지는 민원 대응 구조도 만들겠다고 했다. 이들은 “선생님이 혼자 맞서는 학교가 아니라 교육청과 학교가 함께 책임지는 구조를 만들겠다”고 강조했다.

교원의 시민권 회복도 공동 공약에 포함됐다. 두 후보는 학교 안의 정치적 중립은 지키면서 학교 밖 시민으로서 교사의 의견 표명과 정책 참여까지 과도하게 제한받는 현실은 개선해야 한다고 했다.

교원의 처우 개선책으로는 교직수당 현실화, 교원 마음건강 회복 휴가제, 보결수업 지원체계 마련, 학교 내 회복 공간 조성 등을 제시했다.

정근식 후보는 “교권 정책은 책상 위에서 만들어서는 현장을 바꿀 수 없다”며 “현장에서 검증받은 교권 정책을 중심으로 임기 첫날부터 실행 가능한 과제부터 바로 시작하겠다”고 말했다.