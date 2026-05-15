뚜레쥬르 베트남 공장 제조 소금 버터롤 등 대상

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ푸드빌이 식품의약품안전처로부터 뚜레쥬르 베트남 롱안공장 생산 제품에 대해 ‘우수수입업소’로 지정됐다고 15일 밝혔다.

우수수입업소는 수입식품안전관리 특별법에 따라 식약처가 직접 현지 실사를 통해 생산단계부터 위생관리와 식품안전을 검증해 지정하는 제도다. 이번에 지정된 품목은 ‘소금 버터롤(Salt Butter Roll)’, ‘블랙 소금 버터롤(Black Salt Butter Roll)’ 2종이다. 국내 주요 이커머스 및 프랜차이즈 카페 등에 납품되는 제품이다.

뚜레쥬르 베트남 롱안공장은 2020년 설립 이후 베트남 뚜레쥬르 매장과 현지 마트는 물론 몽골·캄보디아 등 인근 진출 국가 매장에도 빵과 냉동생지를 공급하는 동남아 대표 생산기지다.

CJ푸드빌 관계자는 “CJ푸드빌의 표준화된 매뉴얼과 R&D 역량, 현지 선호도를 반영한 레시피 등을 통해 뚜레쥬르 베트남 롱안공장의 식품 안전관리 역량을 인정받게 됐다”고 말했다.