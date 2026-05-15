오스트리아·체코 방문, IAEA 등 주요인사 면담 두코바니 원전 예정지 인근 지자체에 소방차 기증 “지역사회 파트너십으로 해외사업 경쟁력 제고”

[헤럴드경제=서정은 기자] 김보현 대우건설 대표이사가 오스트리아와 체코를 직접 찾아 ‘원전 세일즈’에 나섰다. 대우건설은 소방차 기증 등 지역 사회와 상생 행보를 통해 원전 협력을 더욱 공고히하겠다고 밝혔다.

15일 대우건설에 따르면 김 대표는 이달 11~14일 오스트리아와 체코를 방문해 두코바니 신규 원전 사업 협력 강화 방안을 모색하고, 상생 활동을 진행했다.

12일에는 오스트리아 빈을 방문해 국제원자력기구(IAEA) 주요 인사들을 만나 ▷글로벌 원전 시장 및 소형모듈원전(SMR) 개발 동향 ▷신규 원전 도입국의 주요 관심 사항 ▷한국 원전 산업의 해외 진출 가능성 등에 대해 의견을 나눴다. 대우건설은 국제 원전 시장에서의 협력 기회를 지속적으로 모색해 나갈 방침이다.

13일에는 체코 원전 예정 부지 인근 지자체인 나메슈티 나드 오슬라보우를 찾아 소방차 기증식에 참석했다. 체코 측에서는 얀 코타츠카 나메슈티 나드 오슬라보우 시장, 야나 호몰로바 부시장 등이, 한국 측에서는 김 대표를 비롯해 홍영기 주체코한국대사, 한국수력원자력, 두산에너빌리티 관계자들이 함께했다.

소방차 기증은 대우건설 합동시공단이 두코바니 신규 원전 사업을 준비하는 과정에서 지자체와의 협의를 거쳐 2024년 9월 추진이 결정됐다. 체코 소방차·특수차량 전문 제작사인 THT 플라츠카는 나메슈티 의용소방대원들의 요구사항과 현장 운용 환경을 반영해 약 14개월에 걸쳐 차량을 특수 제작했다. 기증식 직후 곧바로 실전 배치돼 지역 주민 보호 및 주요 전략 인프라 안전 관리 업무에 투입될 예정이다.

김 대표는 “이번 소방차 기증은 지역사회와 함께 성장하고 주민 안전과 삶의 질 향상에 기여하겠다는 의지를 담았다”며 “체코 신규 원전 사업을 성공적으로 수행하고, 지역사회와의 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 협력 관계를 만들어 나가겠다”고 말했다.

비테슬라브 요나쉬 ET(지방자치단체·기업·기관 참여 에너지 산업 협의체) 협회장이 축사를 통해 글로벌 산업 리더들과 원전 인근 지자체 간의 긴밀한 협력 관계를 높이 평가가하기도 했다. 얀 코타츠카 시장은 “오늘은 우리 시와 소방대원들에게 역사적인 순간으로 위기 대처 능력을 한층 높이게 됐다”며 “지역의 안전과 발전에 관심을 보여준 대우건설과 두산에너빌리티의 지원에 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

대우건설 관계자는 “이번 방문을 계기로 현지 정부·산업계·지역사회와의 협력 네트워크를 한층 강화했다”며 “두코바니 신규 원전 사업의 성공적인 수행과 장기적인 파트너십 구축에 역량을 더욱 집중하겠다”고 했다.

한편 대우건설은 약 25조원 규모로 추정되는 체코 두코바니 5·6호기 신규 원전 사업에서 한국수력원자력이 이끄는 ‘팀코리아’의 시공 주간사로 참여 중이다.