‘RSCI’ 평가서 최고 수준인 ‘풀 레이블’ 획득 “지속가능경영 체계 고도화 노력 지속”

[헤럴드경제=권제인 기자] 코렌스는 글로벌 자동차 산업 기준에 부합하는 공급망 책임경영 체계를 갖추었는지 평가하는 ‘RSCI(Responsible Supply Chain Initiative)’ 평가에서 최고 수준인 ‘풀 레이블(Full Label)’을 획득했다고 14일 밝혔다.

RSCI는 독일자동차산업협회(VDA)와 자동차 산업 주요 이해관계자를 중심으로 추진된 글로벌 공급망 지속가능성 평가 체계로, 자동차 산업의 공급망 내에서 기업의 노동 인권과 산업안전보건, 환경보호, 공급망 관리 등 주요 ESG(환경·사회·지배구조) 영역을 종합적으로 평가·검증한다.

RSCI는 자동차 공급망 전반의 지속가능성 수준을 높이기 위해 마련된 이니셔티브로, ▷아우디 ▷비엠더블유 그룹 ▷보쉬 포드 ▷재규어 랜드로버 ▷마그나 ▷MAHLE, 메르세데스 벤츠 ▷포르쉐 ▷폭스바겐 ▷ZF 등 주요 글로벌 완성차 및 자동차 부품 기업이 회원사 명단에 이름을 올리고 있다.

코렌스는 이번 평가에서 모든 항목이 ‘크리티컬’ 및 ‘제로 톨러런스 파인딩’ 등 개선 요구 없이 100/100점을 달성하며 풀 레이블을 획득했다.

코렌스는 이번 RSCI 풀 레이블 획득을 계기로 글로벌 완성차 및 자동차 부품 공급망에서 요구되는 ESG 기준에 더욱 적극적으로 대응하고, 책임 있는 공급망 구축을 위한 내부 관리 수준을 지속적으로 향상시켜 나갈 계획이다.

코렌스 관계자는 “이번 RSCI 풀 레이블 획득은 코렌스가 글로벌 고객사의 지속가능 공급망 요구에 선제적으로 대응해 온 결과”라며 “앞으로도 인권과 안전, 환경, 윤리, 공급망 관리 전반의 실행력을 지속적으로 강화해 고객사와 이해관계자가 신뢰할 수 있는 지속가능경영 체계를 고도화하겠다”고 밝혔다.