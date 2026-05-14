[헤럴드경제=나은정 기자] 카카오페이가 고객 동의 없이 개인정보를 중국 알리페이에 넘긴 혐의로 경찰 수사를 받게 됐다.

14일 경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 금융감독원으로부터 카카오페이에 대한 수사 의뢰를 받아 지난 3월께부터 신용정보법 위반 혐의로 수사하고 있다고 밝혔다.

금감원 등에 따르면 카카오페이는 2018년부터 2024년 5월까지 고객 약 4000만명의 개인정보 542억건을 중국 간편결제 서비스인 알리페이 측에 전송한 혐의를 받는다.

고객 정보 전송은 애플 아이폰 사용자가 카카오페이를 결제 수단으로 등록하는 과정에서 이뤄진 것으로 파악됐다. 당시 카카오페이는 알리페이의 중계를 통해 애플에 고객의 결제정보를 전송했는데, 이 때 암호화된 휴대전화 번호, 이메일 주소, 충전 잔고 등 정보가 동의 없이 알리페이에 넘어간 것으로 조사됐다.

알리페이는 전송받은 정보를 자금 부족 가능성을 판단하기 위해 매기는 고객별 점수(NSF 점수)를 산출하는 모델 구축 작업 등에 활용한 것으로 전해졌다.

이 같은 사유로 개인정보보호위원회는 지난해 1월 카카오페이에 과징금 59억6800만원을 부과했으나, 카카오페이는 “적법한 업무 위수탁에 따른 정보 제공이었다”며 제재처분에 불복하는 행정소송을 제기해 현재 재판이 진행 중이다.

한편 금감원은 카카오페이에 대한 조사를 마친 뒤 지난 2월 중징계에 해당하는 기관경고를 내렸다. 아울러 과징금 129억7600만원과 과태료 480만원을 부과했다.