“서민금융, 포용금융을 신속·최대한 확보하겠다”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 14일 “고리대, 도박은 망국 징조”라며 “금융은 민간 영업 형태지만 국가 발권력과 독과점적 인허가에 기반한 준공공사업이니 공적 책임을 다해야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 이같이 적은 뒤 “서민금융, 포용금융을 신속하게 그리고 최대한 확보하겠다”고 밝혔다.

그러면서 최근 불법사그융 특별단속 결과가 담긴 금융당국 서류 사진을 첨부했다. 사진에는 지난해 11월부터 올해 4월까지 불법 사금융을 특별 단속한 결과 총 1553명을 검거했다는 내용이 담겼다.

전년도 같은기간과 비교해 발생건수가 32.4% 늘어나고 검거건수도 3.5% 증가헸다는 내용도 포함됐다.

이 대통령은 그러면서 “법정 이자 초과 대출은 무효, 이자율(명목 불문) 60% 이상이면 원금도 무효”라며 “갚을 필요 없고 그렇게 빌려준 업자는 형사처벌까지 된다. 무허가 대부업도 처벌된다”고 설명했다.

앞서 이 대통령은 6일에는 김용범 청와대 정책실장이 금융기관을 두고 ‘준공공기관’이라고 언급한 것을 두고 “아주 잘 지적하셨다”고 칭찬하기도 했다.