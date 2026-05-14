대만 “국방력 강화·공동 억제가 안정 핵심”

[헤럴드경제=정목희 기자] 대만 정부는 미·중 정상회담이 열린 14일 미국의 ‘대만 지지’가 확고하다는 입장을 거듭 강조했다.

리즈후이 대만 행정원 대변인은 이날 행정원 회의 뒤 브리핑에서 미·중 정상회담 관련 질문에 “지역 정세 안정에 도움이 되고 권위주의 확장이 초래할 수 있는 위험을 관리하는 데 도움이 되는 모든 행동을 정부는 긍정적으로 바라보고 있다”며 이같이 밝혔다.

리 대변인은 “정부는 지속적으로 미국과 협력하고 있으며, 이 과정에서 국가안보·외교팀이 미국과 긴밀한 연계를 유지하고 있다”며 “미국 역시 대만에 대한 굳건한 지지라는 명확한 입장을 여러 차례 재확인했고, 우리에 대한 미국의 장기적·다층적 지지에 깊이 감사하고 있다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 이날 베이징 인민대회당에서 정상회담을 개최했다.

중국 신화통신에 따르면 시 주석은 트럼프 대통령에게 “대만 문제를 잘못 처리하면 양국이 부딪치거나 심지어 충돌하게 되고, 중미 관계 전체를 매우 위험한 상황으로 몰아넣게 될 것”이라고 경고했다. 이어 “‘대만 독립’과 대만해협 평화는 물과 불처럼 양립할 수 없다”며 “대만해협의 평화와 안정을 수호하는 것은 중미 양국의 최대 공약수”라고 강조했다.

리 대변인은 시 주석의 발언에 관한 질문에는 “중국의 군사적 위협이야말로 대만해협 및 인도·태평양 지역의 유일한 불안 요소”라며 “국방력의 지속적인 강화와 효과적인 공동 억제가 있어야 지역의 평화와 대만해협 안정을 보장하는 최대 관건”이라고 답했다.

대만 안보 당국은 대만 문제가 미중 정상회담 주요 의제로 떠오르자 회담 결과를 예의 주시하고 있다.

이날 연합보와 중국시보 등 대만언론에 따르면 대만 국가안보 당국자는 미국 측이 공개적으로 대(對)대만 정책에 변함이 없을 것이라고 밝히고 있다면서도 “대만은 주도권을 쥐고 있지 않아 수동적으로 대응할 수밖에 없는 상황”이라고 털어놨다.

대만 당국은 정상회담 후 중국의 대만 압박 전술이 어떻게 달라질지에도 촉각을 곤두세우고 있다.

대만 정보기관 국가안전국(NSB) 차이밍옌 국장은 정상회담 직후인 오는 20일 라이칭더 대만 총통의 취임 2주년, 중국의 하반기 정기 군사훈련 일정, 중국의 오는 11월 선전(深천<土＋川>) APEC 정상회의 의장국 수임 등 중국 압박 전술의 방식과 형태뿐 아니라 시기까지 계속해서 주시해야 한다고 강조했다.