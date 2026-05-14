황종우 장관, 정책자문위 개최…민생·균형성장 논의 “부산시대 원년”…해양수도권 육성 전략 본격화

[헤럴드경제=김선국 기자] 해양수산부가 북극항로와 인공지능(AI), 어촌 경제 활성화 등을 축으로 한 미래 전략 점검에 나섰다. 부산 이전 이후 ‘해양수도권’ 구상을 본격화하는 동시에 민생경제와 균형성장 해법 마련에도 속도를 내겠다는 구상이다.

황종우 해양수산부 장관은 ‘2026년도 해양수산부 정책자문위원회’를 열고 주요 정책 추진 방향과 현장 실행 전략을 논의했다고 14일 밝혔다.

정책자문위원회는 해양·수산·해운·홍보·규제개혁 등 다양한 분야 전문가 19명으로 구성된 자문기구다.

이날 회의에서는 해수부가 추진 중인 5대 전략 과제를 중심으로 정책 수용성과 실행력 강화 방안이 집중 논의됐다.

해수부는 ▷북극항로 시대 대비 해양수도권 육성 ▷AI·기후변화 대응 해양수산 경쟁력 강화 ▷연안·어촌 경제 활성화 ▷안전한 해양환경 조성 ▷해양주권 강화 등을 핵심 과제로 제시했다.

특히 부산 이전 이후 해양산업과 물류, 연구개발 기능을 연계한 ‘해양수도권’ 구축 전략도 주요 의제로 다뤄졌다.

정부는 북극항로 시대 도래와 글로벌 공급망 재편에 대응해 부산을 중심으로 해운·물류 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

AI 기반 자율운항과 기후변화 대응 기술, 연안지역 경제 활성화 방안도 함께 논의됐다.

황 장관은 “올해는 해양수산부 부산시대 원년으로 국가 균형발전의 중요한 전환점이 되는 해”라며 “정책 사각지대 없이 국민 삶의 변화를 체감할 수 있도록 전문가 의견을 적극 반영하겠다”고 말했다.