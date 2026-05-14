- GIST, 페로브스카이트 태양전지 상용화 전략연구사업단 출범 - 대면적 고효율·고안정성 모듈 개발, 기술 전 주기 연구 착수

[헤럴드경제=구본혁 기자] 일론 머스크가 우주 태양광의 핵심으로 지목한 페로브스카이트 태양전지 상용화가 한국에서 본격 추진된다.

광주과학기술원(GIST)은 13일 차세대 태양광 기술의 상용화를 선도하기 위한 ‘세계 최초 페로브스카이트 태양전지 상용화 전략연구사업단’ 발대식을 개최했다고 밝혔다.

페로브스카이트 태양전지는 기판 위에 용액을 코팅해 비교적 쉽고 저렴하게 대량생산할 수 있는 차세대 태양전지다. 매우 얇은 막으로도 빛을 잘 흡수할 수 있고, 고온·진공 중심의 복잡한 공정이 아니라 낮은 온도와 용액 공정으로도 제작할 수 있다.

다만 상용화를 위해서는 현재 실리콘 태양전지 수준의 효율과 오래 버티는 안정성, 크기를 키웠을 때도 성능을 유지할 수 있는 대면적화가 필요하다.

사업단은 고효율·고안정성 페로브스카이트 태양전지를 실제 산업 현장에 적용할 수 있는 수준으로 개발하는 것을 핵심 목표로 한다.

소재 개발부터 대면적(0.72㎡) 모듈의 제작, 실증, 양산화까지 전 과정을 아우르는 통합형 연구·개발 체계를 구축해 기존 실험실 단계에 머물러 있던 기술을 대량 생산이 가능한 양산형 모듈로 확대할 예정이다.

국제 기준에 부합하는 안정성을 확보해 세계 최초 상용화 실현을 위한 기술 검증과 실증 사업에 착수할 계획이다.

특히 GIST를 중심으로 울산과학기술원(UNIST), 한국생산기술연구원(KITECH), 한국전력공사 전력연구원, 광주테크노파크, ㈜리셀 등 산·학·연 협력을 기반으로 원천 기술 확보부터 상용화 제품 생산까지 전 주기를 아우르는 통합 협력체계를 구축할 예정이다.

이광희 전략연구사업단장은 “재생에너지 중심의 대전환 시대 속에서 세계를 선도할 전략기술로서 페로브스카이트 태양전지의 상용화는 우리에게 주어진 숙제”라며 “사업단을 중심으로 기술, 인증·표준, 산업화, 투자 분야의 네트워킹 플랫폼을 구축하고, 대면적 적용을 위한 상용 기술을 완성해 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 앞장설 것”이라고 밝혔다.

임기철 GIST 총장은 “페로브스카이트 태양전지는 단순한 차세대 기술을 넘어 탄소중립 사회로의 전환을 앞당길 핵심 열쇠”라며 “페로브스카이트 태양전지의 상용화를 위한 전 주기 연구개발과 에너지 전환을 위한 긴 여정을 산·학·연·관 협력체계를 기반으로 차질 없이 추진해 세계 최초 상용화 성과로 이어가겠다”고 밝혔다.