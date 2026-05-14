日지케이카이大 참여…성능 국제적 입증

가톨릭대학교 서울성모병원 연구팀이 혈액암의 일종인 다발골수종 환자의 동반질환을 반영해 생존율을 예측하는 지표를 개발했다.

14일 서울성모병원 혈액병원 혈액내과 박성수 교수(공동교신저자·왼쪽), 가톨릭의대 약리학교실 최수인 교수(공동제1저자) 연구팀은 다발골수종 환자의 동반질환을 정량적으로 평가해 생존율을 예측하는 ‘다발골수종 특이 동반질환 지수 (MM-CI)’를 개발했다고 밝혔다.

한국에서 개발한 모델은 일본 도쿄 지케이카이 의대 스즈키(오른쪽) 교수가 공동교신저자로 참여하여, 일본 임상 데이터를 활용한 검증을 진행했으며, 이를 통해 모델의 성능을 국제적으로 입증했다. 다발골수종은 골수의 형질세포가 악성 증식하는 혈액암이다. 전체 환자의 약 70%가 65세 이상 고령에서 발생한다. 고령 환자는 심부전, 뇌혈관질환, 간질환 등 다양한 동반질환을 함께 갖는 경우가 많아, 치료 강도를 결정할 때 정밀하게 평가하는 것이 중요하다.

민창기 서울성모병원 혈액내과 교수는 “다발골수종 환자의 상당수는 고령이며 여러 동반질환을 함께 가지고 있어 단순히 암의 병기만으로 치료 방향을 결정하기 어렵다”며 “MM-CI는 실제 임상 현장에서 즉시 활용할 수 있도록 설계된 도구로, 치료 강도 결정과 이식 적합성 평가에 객관적인 근거를 제공할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

박성수 서울성모병원 혈액내과 교수는 “논문결과를 바탕으로 개발한 모델을 현재 서울성모병원 혈액병원에서 즉시 활용할 수 있도록 시스템을 개선했다”며 “보다 과학적인 근거 아래 환자의 치료 강도를 조절하는 현실적인 도구가 될 것”이라고 전망했다.

연구팀은 건강보험심사평가원 빅데이터를 활용해 2007년부터 2022년까지 국내 다발골수종 환자 1만7273명을 대상으로 MM-CI를 개발했다.

김광우 기자