이토추상사와 수소 관련 업무협약 체결 미쓰이물산·JGC와도 릴레이 면담 진행

현대건설이 일본 대표기업과의 전략적 협력을 통해 글로벌 에너지 전환 시장에 적극적으로 나서고 있다.

현대건설은 지난 13일 일본의 종합상사인 이토추상사와 수소 에너지 전환 관련 신규 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 협약은 수소 생산 및 공급을 위한 차원으로 이토추상사는 사업 총괄 및 투자를, 현대건설은 플랜트 설계·조달·시공(EPC)를 담당한다. 관련 사업이 상용화되면 청정 수소 생산이 가능해 탄소중립 실현 및 수소 사회 활성화에 크게 기여할 전망이다.

1858년 설립된 이토추상사는 섬유·기계·금속·광물·에너지·화학·부동산·금융 등 다양한 영역에서 사업을 전개하고 있다. 현대건설과는 인도네시아 사룰라 지열발전소, 파나마 메트로 3호선 등 메가 프로젝트를 함께 수행하고, 지난해에는 ▷양수발전 ▷데이터센터 ▷암모니아 및 액화천연가스(LNG) 분야 사업 기회 발굴을 위한 업무협약을 체결하는 등 협력 관계를 이어오고 있다.

현대건설은 일본 양대 종합상사 중 하나인 미쓰이물산, 엔지니어링사인 제이지씨(JGC)와도 릴레이 면담을 진행했다. 이 자리에서 ▷대형 원전 ▷해상풍력 ▷데이터센터 ▷LNG ▷오일 앤 가스 ▷중동 전후 복구 사업에 대한 협력 방안을 논의했다.

현대건설은 미쓰이물산과는 쿠웨이트 슈아이바 발전소, 카타르 라스라판 C 복합발전소 등 중동 지역 초대형 프로젝트를 협업한 바 있으며, JGC와도 이라크 바스라 정유공장과 파푸아뉴기니 LNG 기본설계 등을 함께 수행하고 있다. 서정은 기자