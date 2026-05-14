민주당 대표로 첫 울릉도 방문

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당의 총괄상임선거대책위원장인 정청래 대표는 14일 울릉도을 찾아 지역 주민의 표심 공략에 나섰다.

정치권에 따르면 정 대표는 이날 오전 울릉한마음회관에서 주민 간담회를 열고 지역 현안과 애로사항을 청취했다.

이 자리에서 정 대표는 “민주당 대표가 울릉도에 온 것은 처음이라고 들었다”며 “이곳에 오면서 이렇게 멀리 떨어진 섬에도 대한민국 국민 8900명이 살고 있다는 현실을 새롭게 알게 된다”고 말했다.

그는 “울릉도라고 하면 꿈과 낭만의 섬, 가보고 싶은 섬이라고 생각하는데 제가 제일 먼저 접한 말은 ‘아프더라도 날씨 좋은 날 아파야 한다’는 말이었다”며 “기후 여건에 따라 아프더라도 육지에 나가서 치료받기 어렵다는 상징적인 말”이라고 지적했다.

정 대표는 “앞으로 제가 울릉도 홍보대사가 되겠다”며 “늘 울릉도를 생각하겠다”고 밝혔다.

이날 ‘울릉군을 농어촌기본소득 지역에 포함될 수 있도록 해달라’는 주민 요청에 그는 “할 수 있는 모든 일을 하겠다”고 화답했다.

정 대표는 ‘독도 방문이 활성화될 수 있게 해달라’는 요청에도 “100% 명분이 있는 얘기”라며 “제가 꼭 하겠다. 좀 더 많은 사람들이 적은 비용으로 (독도를) 찾을 수 있도록 부처에 요구하겠다”고 호응했다.

정 위원장은 간담회 전 도동소공원 등을 찾아 울릉도 주민, 관광객과 만났다.