[헤럴드경제=이원율 기자]유튜버 김선태에 이어 충주시 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끄는 최지호 주무관은 한때 상사였던 김선태와 지금도 연락을 하고 있다고 밝혔다.

최지호 주무관은 지난 13일 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 올라온 영상 ‘도망친 22만의 구독자를 추노하러 나온 전 충주맨 김선태의 마지막 잎새’에서 “조회수나 무엇이 잘 안 될 때 항상 제가 먼저 연락을 한다”고 말했다.

“조언은 해주는가”라는 탁재훈의 물음에는 “약간, 전 여친처럼 질척거린다고, 까먹으려고 하면 나타난다고”라고 답해 웃음을 안겼다.

최 주무관은 김선태에 대해 “충주에서 잘 살고 있다”며 “목에 골드버튼을 매달고 잘 다니시더라고요”라고 농담 섞인 근황을 전하기도 했다.

김선태가 물러난 후 한때 구독자 수 하락 현상을 겪은 ‘충TV’는 현재 다시 구독자를 82만명까지 ‘만회’한 상황이다.

해당 영상에는 “충주맨(김선태)이 후임을 잘 뽑긴 했다. 다른 사람이었으면 한참 전에 떠내려갔을텐데 파도를 타고 있다”, “최지호 때문에 충주시 봄” 등 누리꾼들의 댓글도 달렸다.