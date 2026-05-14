[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 칠곡 석적 하이패스 IC가 신설 된다.

14일 경북도에 따르면 전날 칠곡군 지역주민들의 오랜 숙원사업인‘경부고속도로 석적 하이패스 IC’신설 사업이 국토교통부에서 최종 연결허가를 승인했다.

이에 따라 석적 하이패스 IC는 총사업비 약 148억원이 투입돼 올해 하반기부터 본격적인 설계에 착수해 2030년 개통을 목표로 사업이 추진된다.

그동안 석적읍 일대 주민들이 경부고속도로를 이용하기 위해서는 국도 67호선을 이용해 왜관IC까지 약 11㎞ 정도의 먼 거리를 우회해야 하는 불편을 겪었다.

하이패스 전용 IC가 설치될 경우 대구시까지 이동시간이 71분에서 54분으로 약 17분 단축될 것으로 예상된다.

이번 하이패스 IC 신설을 위한 고속도로 연결허가 승인은 2022년 타당성조사 용역 착수 이후 수차례에 걸친 노선계획 재검토와 설치 적정성 검증, 칠곡군과 한국도로공사간 협의를 거친 끝에 얻어냈다.

박종태 경북도 건설도시국장은 “석적 하이패스 IC가 개통되면 칠곡군 북부권 주민들의 생활환경이 개선되고 물류 효율성이 극대화될 수 있을 것”이라고 말했다.