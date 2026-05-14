[헤럴드경제=민성기 기자] 트와이스 정연이 힘든 시기 자신의 곁을 지켜준 언니인 배우 공승연에게 고마운 마음을 전했다.

지난 13일 방송된 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 343회 말미에는 공승연의 출연을 예고하는 영상이 공개됐다.

영상 속 유재석은 “‘21세기 대군부인으로 15년 만에 전성기를 맞이한 공승연 씨”라고 소개하며 반갑게 맞이했다.

이에 공승연은 “동생에게 ‘나 ’유퀴즈‘ 나간다’고 자랑했더니 ‘트와이스도 아직 안 나갔는데?’라고 하더라”고 말해 웃음을 자아냈다.

그때 정연의 인터뷰 영상이 공개돼 공승연을 놀라게 했다. 정연은 “멘탈적으로 힘들었던 시기였다. 언니가 나를 붙잡고 병원에 데려갔다”라며 눈물을 흘렸다.

정연은 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드를 복용한 뒤 부작용으로 쿠싱 증후군을 겪었고, 체중이 급격히 증가하는 변화를 경험했다. 이후 공황 증상 등 건강상의 이유로 여러 차례 활동을 중단했지만, 최근 건강을 회복하고 다시 팬들 곁으로 돌아왔다.

공승연 역시 쉽지 않은 시간을 지나왔다. 그는 7년 동안 SM 엔터테인먼트에서 연습생 생활을 했지만 데뷔하지 못하고 회사를 나왔다.

그는 “불안하고 정말 막막했다”라며 “엄마가 ‘첫째가 잘돼서 동생들을 끌어줬으면 좋겠다’라고 하셨다”라고 불안했던 당시를 떠올렸다.

오랜 무명 시절을 견딘 공승연은 현재 방영 중인 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’에서 대비 윤희랑 역을 맡아 냉철하고 입체적인 연기로 극의 중심을 잡고 있다.