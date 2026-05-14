[헤럴드경제=조용직 기자] 글로벌 팬덤 플랫폼 비스테이지(b.stage)가 골프 전용 플랫폼 ‘그라운딩(Grounding)’을 공식 론칭했다고 14일 밝혔다.

이날 비스테이지에 따르면 그라운딩 플랫폼은 멤버십과 ‘팝(POP)’ 서비스 구독을 주요 서비스로 한다. 멤버십 가입자는 한정판 콘텐츠와 오프라인 행사를 포함한 다양한 이벤트에 참여할 수 있다. 팝에서는 프로와 팬이 채팅과 라이브 스트리밍을 넘나들며 보다 밀도 높은 일대일 소통을 이어갈 수 있다.

이날 론칭을 기념해 서울 강남구에서 쇼케이스 ‘더퍼스트그라운딩(THE FIRST GROUNDING): 로프를 넘어서’가 열리며, 온라인 이벤트도 함께 진행된다. 가입자는 멤버십 인증 이벤트와 팝 구독 인증 이벤트에 응모할 수 있으며, 선수 친필 사인 골프공도 추첨으로 증정한다.

비스테이지를 운영하는 비마이프렌즈 서우석 대표는 “그라운딩은 프로와 팬이 함께 성장하는 새로운 차원의 골프 비즈니스 모델”이라며 “K-팝을 비롯한 엔터테인먼트 산업 전반에서 축적해온 비스테이지의 팬덤 비즈니스 설계 역량을 바탕으로 골프 팬덤 문화의 새로운 흐름을 만들어가겠다”고 말했다.