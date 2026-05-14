[헤럴드경제=조용직 기자] 골프용품 유통 기업 ㈜골프존커머스(대표 최덕형)가 운영하는 골프용품 전문매장 골프존마켓이 오는 18~24일 브리지스톤과 협업해 상반기 브랜드위크를 진행한다고 밝혔다.

이벤트 기간 내 브리지스톤 행사 대상 클럽 구매 고객에게는 마일리지 적립과 사은품 증정 등 다양한 혜택이 제공된다. 프로모션 대상 제품은 브리지스톤 V300 X 아이언, 241CB 아이언, 242CB+ 아이언, BX 시리즈 등이다. 브리지스톤 V300 X 구매 고객에게는 구매 모델에 따라 마일리지와 골프공이 제공되며, 브리지스톤 241CB, 242CB+ 아이언 구매 고객에게는 마일리지가 지급된다. 또한 브리지스톤 BX시리즈 구매 고객에게도 모델별 마일리지 및 골프볼 증정 혜택이 마련됐다.

전국 골프존마켓 오프라인 매장에서 진행되는 이번 상반기 브랜드위크는 총 2개 브랜드와 협업해 릴레이 방식으로 운영되며, 브랜드별로 약 1주간 프로모션이 진행될 예정이다. 자세한 내용은 전국 골프존마켓 홈페이지 및 모바일 앱(APP), 골프존마켓 SNS 채널 등을 통해 확인할 수 있다.

골프존마켓 황운태 사업부장은 “5월 라운드 수요가 늘어나고 있는 가운데, 고객분들이 각 브랜드의 제품을 보다 가깝게 경험하고 합리적으로 선택을 할 수 있도록 이번 브랜드위크를 기획하게 됐다”며 “제품 체험 기회와 혜택을 확대해 색다른 쇼핑 경험을 제공하도록 노력하겠다”고 밝혔다.