[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장이 박상용 인천지검 부부장검사에 대한 대검찰청의 정직 징계 청구에 대해 “부끄러운 결정이다”라고 비판했다.

홍 전 시장은 13일 소셜네트워크서비스(SNS)에 “나도 슬롯머신 사건을 수사하면서 정덕진의 자백을 받기 위해 담배도 권하고 소주도 권했다. 검사가 수사를 하면서 피의자와 인간적으로 몰입하기 위해 피의자와 친밀한 관계를 가져야 한다는 것은 늘 하는 수사 방식”이라고 밝혔다.

홍 전 시장은 13일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “나도 슬롯머신 사건을 수사하면서 정덕진의 자백을 받기 위해 담배도 권하고 소주도 권했다. 검사가 수사를 하면서 피의자와 인간적으로 몰입하기 위해 피의자와 친밀한 관계를 가져야 한다는 것은 늘 하는 수사 방식”이라고 밝혔다.

이어 “그게 잘못된 게 아니라는 뜻”이라며 “피의자가 자백하더라도 그것이 보강 증거로 담보되지 않으면 허위 자백이 되기 때문에 늘 검사는 자백의 진실성 여부를 다시 체크한다”고 덧붙였다.

그러면서 “박상용 검사의 ‘연어 술파티’ 사건을 보면서 검찰 수사 실무를 모르는 사람들이 그걸 트집 잡는데 자백했다고 해서 모두 진실이 아니고 그게 상응하는 보강 증거를 갖춰야 사법적 진실이 된다”고 했다.

홍 전 시장은 “박상용 검사를 자백 강요로 몰고 가는 것은 잘못된 것”이라며 “자백을 강요하는 수단으로 고문을 했다면 모르되 단순히 연어 술파티를 했다는 것만으로 징계하는 것은 참 부끄러운 대검의 결정이다. 그런 줏대 없는 짓을 하니까 검찰청이 없어진 것”이라고 지적했다.

앞서 대검은 지난 12일 언론 공지를 통해 “다른 사건의 수사를 언급하며 부당하게 변호인을 통해 자백을 요구한 사실, 수용자를 소환조사했음에도 수사과정 확인서를 작성하지 않은 사실, 음식물 또는 접견 편의를 정당한 사유 없이 제공한 사실 등 수사 절차상의 관련 규정들을 위반한 비위 사실을 확인했다”며 박 검사에 대한 정직 징계를 청구했다.