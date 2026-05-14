건보료 기준 충족 시 7월 3일까지 신청 가능…맞벌이 가구 선정 기준 완화 등 수혜 대상 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구가 장기화되는 고유가 상황 속에서 구민들의 경제적 부담을 완화하기 위해 오는 18일부터 ‘2차 고유가 피해지원금’ 지급을 시작한다.

이번 지원금은 건강보험료 기준을 충족하는 구민 70%에게 1인당 10만 원씩 지급한다.

지급 대상은 3월에 부과된 건강보험료(장기요양보험료 제외) 가구 합산액이 정부 기준 이하인 가구다. 외벌이 직장가입자 기준 1인 가구 월 13만원, 4인 가구 월 32만원 이하가 대상이며, 지역가입자는 4인 가구 기준 월 22만원, 혼합가구는 월 30만원 이하여야 한다.

맞벌이 등 다소득원 가구는 선정 기준을 완화해 ‘가구원 수+1명’ 기준을 적용, 4인 맞벌이 가구의 경우 5인 기준액(39만원)을 적용받는다. 다만, 가구원 합산 재산세 과세표준이 12억 원을 초과하거나, 2024년 귀속 금융소득이 2000만원을 초과하는 경우 지급 대상에서 제외된다.

본인의 대상 여부와 구체적인 신청 방법은 국민비서 홈페이지나 네이버·카카오톡·토스 등 20개 모바일 앱에서 ‘고유가 피해지원금 알림서비스’를 신청하면 사전에 편리하게 안내받을 수 있다

신청 기간은 5월 18일 오전 9시부터 7월 3일 오후 6시까지다. 신청 첫 주에는 혼잡을 줄이기 위해 온라인과 오프라인 모두 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제를 적용한다.

특히 1차 지급 시기를 놓친 기초생활수급자와 차상위계층도 이번 기간 내 소급 신청이 가능하다. 구는 1차 지급을 통해 2만 7,863명에게 총 151억 원을 지급했으며, 지급률은 92.9%를 기록했다.

지원금 신청은 ▷신용·체크카드(카드사 홈페이지·앱·ARS·은행 영업점) ▷서울사랑상품권(서울페이 앱) ▷선불카드(주소지 관할 동 주민센터) 중 선호하는 방식을 선택하면 된다.

지원금은 주유소를 포함 서울시 내 연 매출 30억 원 이하 매장 등에서 사용할 수 있으며, 사용 기한은 8월 31일까지로 제한된다.

선정 결과에 대한 이의신청은 5월 18일부터 7월 17일까지 가능하며, 구는 신속한 심사 과정을 거쳐 7월 31일까지 처리를 완료할 계획이다.

구는 정보 취약계층과 거동이 불편한 구민을 위해 직원이 직접 방문해 신청과 지급 절차를 돕는 ‘찾아가는 신청 서비스’를 2차 지급 기간에도 운영한다. 특히 구가 선제적으로 2차 지원 대상자 중 거동이 불편한 구민에게 신청에 관한 사항을 사전 안내하는 등 사각지대 해소에도 총력을 기울일 계획이다.

또한, 지속적인 민원 대응을 위해 전용 콜센터를 상시 운영하여 고유가 피해지원금 신청 및 지급 관련 사항을 안내할 방침이다.