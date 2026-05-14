파월 임기 15일 종료…이르면 이번 주 취임 전망 전날 ‘연준 이사’ 인준안 이어 의장직 인준안도 가결

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 차기 의장 후보자인 케빈 워시에 대한 인준안이 13일(현지시간) 미국 연방 상원을 통과했다.

미 상원은 이날 본회의에서 워시 후보자 인준안을 표결에 부친 결과 찬성 54표, 반대 45표로 가결 처리했다.

앞서 상원은 전날 워시 후보자의 연준 이사 인준안을 통과시킨 데 이어 이날 의장 인준안까지 처리하면서, 워시는 제롬 파월 현 의장의 임기 종료 직후 곧바로 연준 의장직에 오를 수 있게 됐다.

연준 의장 임기는 4년이며, 파월 의장의 임기는 오는 15일 종료된다. 워시는 이르면 이번 주 중 새 연준 의장으로 공식 취임할 전망이다.

워시는 의장 취임 이후 다음 달 16~17일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 처음으로 직접 주재하게 된다. FOMC는 미국 기준금리를 결정하는 연준의 통화정책 회의체다.

워시는 상원 청문회에서 연준의 독립성을 강조하면서 대통령의 요구보다는 연준의 자체 판단에 따라 통화정책을 결정하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

하지만, 도널드 트럼프 미국 대통령은 그간 연준이 제때 금리를 인하하지 않음으로써 정부의 경제정책에 걸림돌이 되고 있다면서 파월 현 의장을 강하게 비난해왔고, 워시를 의장 후보자로 지명하면서 금리 인하에 대해 큰 기대를 해왔기 때문에 ‘워시 연준’의 앞으로 행보가 주목된다.