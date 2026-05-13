[헤럴드경제=채상우 기자] 잦은 외식이 비만 위험을 높인다는 연구 결과가 나왔다.

12일(현지 시각) 독일 괴팅겐대와 하이델베르크대 공동 연구진은 튀르키예 이스탄불에서 열린 유럽비만학회(ECO 2026)에서 이 같은 내용이 담긴 연구 보고서를 발표했다.

연구팀은 2009년부터 2021년까지 65개국에서 실시된 국가 단위 건강조사 자료를 토대로 18세 이상 성인 28만 265명의 외식 습관과 체중 간 상관관계를 분석했다.

조사 결과 전체 응답자의 47%가 주 1회 이상 외식하는 것으로 집계됐다. 지역별 편차는 뚜렷했다. 미주 지역은 81%가 매주 외식한다고 답한 반면 동남아시아는 26%, 중부 유럽은 36% 수준에 머물렀다.

외식 빈도는 국가 소득 수준과 밀접한 관련을 보였다. 고소득 국가의 주당 평균 외식 횟수는 3.7회로 저소득 국가(1.1회)의 3배를 웃돌았다. 미국에서는 성인의 84%가 매주 외식한다고 응답했고, 평균 횟수도 주 4회에 달한 것으로 파악됐다.

성별·연령·소득에 따른 차이도 관찰됐다. 남성이 여성보다 외식 빈도가 높았고, 젊은 층·미혼자·직장인·고학력층일수록 밖에서 식사하는 비율이 큰 것으로 나타났다.

저소득 국가에서 비만인 사람은 정상 체중인 사람보다 외식 비율이 39% 높았으며, 과체중인 사람도 28% 더 자주 외식하는 것으로 조사됐다. 중저소득 국가에서도 비만 집단의 외식 빈도가 정상 체중 집단 대비 20% 높은 수치를 기록했다.

연구를 이끈 무바라크 술롤라 연구원은 “저소득 및 중저소득 국가에서는 외식이 비만과 일관된 연관성을 보였다”며 “대용량 고열량 음식에 대한 접근성이 높아지는 영양 전환 현상이 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다. 이어 “저소득 국가에서 외식은 여전히 부유함의 상징이지만, 고소득 국가에서는 이미 일상이 됐다”고 말했다.

괴팅겐대 세바스찬 볼머 교수는 “오늘날의 식품 환경에서는 과식을 피하고 건강한 음식을 선택하기가 쉽지 않다”며 “외식 문화가 세계적으로 확산되고 있는 만큼, 공중보건 정책 역시 외식 산업을 비만 예방의 핵심 레버리지 포인트로 삼아야 한다”고 강조했다.