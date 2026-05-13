“특정 인물 몰아내기 위해 방통위 무력화” 젊은층·농촌 지역에 맞게 맞춤 공약 제시

[헤럴드경제=윤채영 기자] 이진숙 국민의힘 대구 달성군 국회의원 보궐선거 후보가 13일 “2026년 대한민국에 왕은 없다”며 “이재명식 권력 구조를 막아내겠다”고 밝혔다.

이 후보는 이날 서울 여의도 중앙당사에서 열린 ‘국민무시 심판·공소취소 저지 국민선거대책위원회’ 출범식에 참석해 공천장을 수여받았다.

그는 “대한민국은 지금 자유민주주의 가치를 지켜낼 것인지, 또 다른 방향으로 나아갈 것인지 중대한 기로에 서 있다”며 “특정 인물을 몰아내기 위해 방송통신위원회를 사실상 무력화하는 모습을 보며 이재명식 권력 구조에 대한 우려를 갖게 됐다”고 말했다.

이어 “자유민주주의를 달성군에서 반드시 지켜내겠다”고 강조했다.

이 후보는 이날 오전 뉴데일리TV ‘새벽N’ 인터뷰에서는 달성군 산업 경쟁력 강화를 위한 지역 맞춤형 공약도 제시했다.

그는 “테크노폴리스처럼 젊은 층이 밀집한 지역에는 양육·보육 정책을 강화하고, 하빈면 등 농촌 지역에는 의료·복지 서비스 접근성을 높이는 정책을 추진하겠다”고 설명했다.