자크 플리스 주한 룩셈부르크 대사와 면담 “금융투자회사 해외 진출 적극 지원할 것”

[헤럴드경제=문이림 기자] 금융투자협회는 황성엽 회장이 13일 자크 플리스(Jacques Flies) 주한 룩셈부르크 대사를 만나 국내 금융투자업계의 유럽 시장 진출과 신사업 발굴 지원 방안을 논의했다고 이날 밝혔다.

간담회에서는 룩셈부르크의 자산운용 허브 기능과 디지털자산 인프라, 우주산업 생태계를 중심으로 협력 가능성이 논의됐다.

룩셈부르크는 유럽의회 사무국이 위치한 유럽연합(EU)의 핵심 행정 거점이자 유럽 최대 자산운용 허브로 꼽힌다. 글로벌 역외펀드 중심지로서 국제채권 상장과 지속가능금융 분야에서도 경쟁력을 갖추고 있다. 최근에는 분산원장기술(DLT) 기반 증권의 제도화와 시장 인프라 구축에도 적극 나서며 디지털 금융 분야의 핵심 국가로 부상하고 있다.

황성엽 금융투자협회 회장은 “룩셈부르크는 자산운용, 디지털금융, 우주산업에 강점을 가진 유럽 대표 금융허브”라며 “협회는 룩셈부르크와의 협력 채널을 넓혀 국내 금융투자회사의 해외 진출과 미래 전략산업 투자 기회 발굴을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

황 회장은 올해 1월 1일 제7대 금융투자협회 회장으로 취임해 임기를 시작했다. 지난 3월에는 일본 미쓰이스미토모 트러스트 그룹의 히시다 요시오 글로벌 자산운용 총괄과 만나 한·일 금융투자업계 간 교류 확대 및 협력 방안을 논의한 바 있다.