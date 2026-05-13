“시가 청년고용 후 민간·공공기관 1년 파견” “프리랜서·N잡러 대금체불 등 노동문제 해결”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 전재수 더불어민주당 부산시장 후보는 13일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 ‘해양수도 청년뉴딜’ 공약을 발표하고 부산청년들과 간담회를 가졌다.

전 후보는 “부산은 긴 침체의 터널 속에 있다. 청년인구가 유출되고 고령화는 고착되는 구조에 접어들었다”며 “30년간 10명의 시장이 있었지만 누구도 명확한 미래비전을 제시하지 못했다”고 개탄했다.

그는 “부산이 ‘노인과 바다’ 아닌 ‘기회의 바다’ ‘청년과 바다’로 불릴 수 있도록 바꿔 나가겠다. 답은 청년 일자리에 있다”며 ▷양질의 일자리 창출 ▷첫 경력 보장제 ▷청년 재탐색 보장제 ▷프리랜서·N잡러 종합지원센터 설치 등 ‘해양수도 청년뉴딜’ 정책 4종을 발표했다.

전 후보는 해양수도 부산을 통해 청년들의 새로운 일자리 구조를 창출하겠다고 했다. 해양데이터, 해상풍력 등 에너지·환경, 해상분쟁 관련 법률·보험·금융·컨설팅, AI와 콘텐츠 등 고부가가치 산업을 키워 청년 일자리의 토대를 넓히겠다는 것이다.

‘첫 경력 보장제’ 는 부산시가 청년을 직접 고용 후 민간기업 및 공공기관에 파견해 1년간 현장경력을 쌓게 한다는 구상이다. 이외에 이직과 창업을 모색하는 청년을 시가 지원하는 ‘청년 재탐색 보장제’, 프리랜서 등의 대금체불이나 부당대우 등 노동문제를 해결하고 경력증명을 지원하는 ‘프리랜서·N잡러 종합지원센터’ 설치도 약속했다.

전 후보는 “선거사무소 개소식에서 한 청년이 ‘소중한 친구들이 부산을 떠나지 않게 해달라’ 호소하더라”며 “청년정책은 청년이 주도한다는 원칙을 세우고 시장 직속 청년조직을 만들어 시장의 권한을 청년과 나누겠다”고 공약했다.