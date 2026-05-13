올들어 외국인 순매도 1위 삼성전자…5월에도 보통주 5.5조 순매도 외국인 보유율 연초 52.37%→48.91% 하락세 이어져 증권가 “비용 부담 가능성은 반영…구조적 리스크 아냐”

[헤럴드경제=김유진 기자] 코스피가 장중 8000선 문턱까지 올라섰지만, 국내 증시 대장주 삼성전자를 향한 외국인의 시선은 여전히 차갑다. 외국인은 올해 들어 삼성전자 보통주만 41조원 넘게 순매도하며 유가증권시장 전 종목 가운데 가장 많이 팔아치운 것으로 나타났다. 여기에 노사 협상 결렬로 반도체 총파업 가능성까지 다시 부각되면서 좀처럼 돌아오지 않는 외국인 투자심리에 추가로 부담이 되는 상황이다.

13일 코스콤에 따르면 12일 기준 유가증권시장에서 외국인은 연초 이후 누적 85조원 넘게 순매도했다. 같은 기간 개인은 약 55조원을 순매수하며 외국인 매물을 받아냈고, 기관은 약 17조원을 순매수했다.

외국인 매도세는 삼성전자를 비롯한 지수 핵심 대형주에 집중됐다. 한국거래소의 연초 이후 종목별 외국인 순매수 자료에 따르면 외국인은 삼성전자를 41조원 순매도했다. 전체 종목 중 순매도 규모 1위다. SK하이닉스가 23조원, 현대차가 8조원 순매도로 뒤를 이었다. 삼성전자우까지 포함하면 삼성전자 보통주와 우선주 순매도 규모는 약 44조원에 달한다.

이달 들어서도 삼성전자 매도세가 이어지며 외국인 보유율도 하락했다. 연초 52.37% 수준이던 삼성전자의 외국인 보유비율은 계속된 매도로 50%를 하회하고 있다. 한국거래소에 따르면 외국인 이달 들어 12일까지 삼성전자를 5조5380억원어치를 순매도했다. 같은 기간 삼성전자우 순매도액도 1조1710억원으로 집계돼 이달 들어서만 삼성전자 관련주에서만 6조7090억원이 빠져나갔다.

문제는 삼성전자를 향한 외국인 매도세가 이미 누적된 시점에 노사 리스크까지 겹쳤다는 점이다. 외국인 수급이 약해진 구간에서는 비용 부담이나 생산 차질 가능성과 같은 불확실성이 투자심리에 더 크게 반영될 수 있다. 삼성전자 노사가 오는 21일로 예고된 반도체 총파업을 앞두고 정부 중재 아래 협상을 이어갔지만 최종 합의에 이르지 못하면서, 외국인 순매도 압력이 더 커질 수 있다는 우려도 제기된다.

노사 협상 결과를 현 시점에서 실적에 직접 반영하기는 어렵지만, 증권가는 수익성 약화 가능성을 일부 열어두고 있다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 “상여금 관련 충당금은 아직 협상이 진행 중이어서 반영된 바 없다”면서도 “노사 협의는 예측의 영역이 아니지만, 잠재적 수익성 약화 가능성을 일부 반영했다”고 밝혔다. 그는 이를 감안해 2026년과 2027년 DS 부문 영업이익률 추정치를 3.5%포인트 수준 낮췄다고 설명했다.

다만 AI 수요 확대를 기반으로 한 중장기 실적 개선 기대감과 목표주가 상향 추이는 유지되고 있다. 노근창 현대차증권 연구원은 삼성전자 목표주가를 기존 27만원에서 34만원으로 상향하고 “클라우드 AI에서 엣지 AI, 피지컬 AI로 변화하는 과정에서 AI 반도체 수요가 확대될 경우 우려했던 수요 공백의 강도와 기간이 약할 수 있다”고 분석했다. 이어 “AI 수요가 계속 받쳐주면 반도체 업황 변동성이 과거보다 줄어들 수 있다”고 진단했다.