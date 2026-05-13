[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 지역 초등학생을 대상으로 한 방과 후 체험 교육 프로그램을 진행했다고 13일 밝혔다.

부산시교육청과 협력해 진행하는 이번 프로그램은 이달부터 11월까지 총 6회에 걸쳐 운영된다. 부산시교육청을 통해 사전 신청한 초등학교를 대상으로 진행되는 이번 교육은 부산항만공사 친환경 전기 추진 안내선인 ‘이그린호’에 승선해 부산항 북항을 견학하고, BPA 임직원의 부산항의 역할 등에 대한 강의 등으로 진행된다.

지난 12일 진행된 1회차 교육에는 용당초등학교와 포천초등학교 학생 등 총 42명이 참여했다. 참가 학생들은 “부산항을 직접 보고 배우니 더 잘 이해할 수 있었다”, “친구들과 다시 참여하고 싶다”는 등의 후기를 밝혀 높은 만족도를 보였다.

송상근 부산항만공사 사장은 “학생들이 부산항을 직접 보고 체험하면서 항만과 물류산업을 보다 쉽게 이해할 수 있기를 기대한다”라며 “앞으로도 부산항의 역할과 가치를 미래세대와 공유하고, 지역 인재 양성에 기여할 수 있도록 다양한 체험형 프로그램을 지속 추진하겠다”고 말했다.