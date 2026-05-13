매출 1447억원…전년 동기 比 13.9% 하락 하반기 신작 출시로 사업 성과 확대 계획

[헤럴드경제=차민주 기자] 컴투스가 야구 게임 라인업의 성장에 힘 입어 이번 1분기 영업익이 200% 이상 상승했다.

13일 공시에 따르면 컴투스의 이번 1분기 연결기준 매출은 1447억원, 영업이익 51억원으로 기록됐다. 전년 동기 대비 매출은 13.9% 감소했고, 영업이익은 207% 늘었다.

컴투스는 KBO와 MLB 양대 리그 기반 야구 게임 라인업이 높은 성과를 기록하면서 실적을 견인했다고 설명했다. 국제 대회 공식 스폰서십과 연계 프로모션 효과를 시작으로 시즌 이벤트와 주요 선수 업데이트가 이어지며, 국내외 야구팬의 호응을 얻었단 설명이다.

출시 12주년을 맞이한 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나(이하 서머너즈 워)’ 역시 성장에 이바지했다. 앞서 이 게임은 ‘반지의 제왕’ 협업과 신규 차원홀 콘텐츠 등 대형 업데이트를 선보였다.

컴투스는 오는 하반기 기대 신작을 출시하고, 장기 흥행작의 성과를 이어가면서 연간 실적을 끌어올리겠단 방침이다.

우선 오는 3분기 다중접속역할수행게임(MMORPG) 신작 ‘제우스: 오만의 신’을 국내에 출시한다. 이는 에이버튼이 개발 중인 작품으로, 그리스 신화를 모티브로 한 장대한 세계관을 담았다. 아울러 최신 기술 기반의 고품질 그래픽을 갖췄다.

일본 인기 애니메이션 지식재산권(IP)에 기반한 ‘도원암귀 Crimson Inferno’도 연내 출시를 목표로 준비 중이다. 다크판타지 세계관과 캐릭터의 개성을 살린 그래픽, 박진감 넘치는 전투 연출을 준비하고 있다고 컴투스는 설명했다.

기존 핵심 게임도 성장 기반을 공고히 다질 계획이다. ‘서머너즈 워’는 12주년을 기념한 다양한 프로모션과 대규모 업데이트를 전개할 예정이다.

야구 게임 라인업은 올해 다시금 역대 최대 매출 경신을 목표로 한다. KBO∙MLB 등 국내외 리그의 시즌 흐름에 맞춘 다양한 프로모션과 콘텐츠 업데이트를 지속해서 전개한단 전략이다.

이 외에도 컴투스는 ‘가치아쿠타: The Game’(가제)과 ‘전지적 독자 시점’, ‘A랭크 파티’ IP 게임 등 글로벌 콘텐츠 기반의 라인업을 지속 확대해 성장 동력을 확보하고 있다고 강조했다.