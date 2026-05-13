지하 5층~지상 7층, 총 111가구 규모 파르나스호텔 노하우로 컨시어지·버틀러 서비스

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 첫 하이엔드 시니어 레지던스를 표방하는 ‘소요한남 by 파르나스’가 오는 15일 갤러리를 열고 본격 공급에 나선다.

13일 관련업계에 따르면 ‘소요한남 by 파르나스’는 용산구 한남대로 730 일원에 들어선다. 단지는 지하 5층~지상 7층, 연면적 약 1만6000㎡, 총 111가구 규모로 조성되며 시공은 포스코이앤씨가 맡았다.

단지는 전통 부촌으로 꼽히는 한남동 입지에 호텔식 운영 서비스와 헬스케어 서비스를 결합한 것이 특징이다. 파르나스호텔의 운영 노하우를 바탕으로 24시간 컨시어지와 전담 버틀러 서비스를 제공하고, 차움·차헬스케어와 연계한 건강관리 서비스도 도입한다.

설계는 해안종합건축사사무소가 맡았다. 인테리어는 종킴 디자인 스튜디오가 담당하고, 조경은 정영선 조경가의 설계 철학을 반영한 서안조경과 디자인 스튜디오 loci가 참여한다.

전 호실은 채광과 통풍을 고려해 남향 위주 판상형으로 계획됐다. 주거·상가·부대시설 출입구를 분리해 동선을 나누고, 동별 전용 입구를 통해 입주민의 안전성과 프라이버시도 높였다.

조경은 남산의 녹지 축을 단지 안으로 끌어들이는 순환형 구조로 설계된다. 진입로에서 중정까지 자연채광과 수공간이 어우러지는 휴식 공간을 만들고, 단지 경계를 따라 약 150m의 순환산책로도 조성한다.

웰니스 시설로는 헬스케어 라운지, 실내 골프연습장, 사우나, 피트니스존, 엔드리스 풀, 하이드로 웰니스 수영장, 아웃도어 자쿠지 등이 계획됐다. 미팅룸, 프라이빗 룸, 멤버십 라운지, AV룸, 취미룸, 게스트룸, 세미나룸, 파티룸, 키즈 플레이 공간 등 사교·여가 공간도 갖춘다.

다이닝 서비스는 호텔 셰프가 제공하는 고메 다이닝부터 프라이빗 인룸 다이닝까지 운영된다. 전용 식당에서는 저염·저당·고단백 등 개인 건강 목표에 맞춘 메디푸드 형태의 식단을 선택할 수 있도록 했다.

헬스케어 서비스는 호실별 전담 컨설턴트를 배정해 24시간 케어를 지원하는 방식으로 운영된다. 차움과 차헬스케어의 롱제비티·웰니스 서비스를 기반으로 신체·건강 관리 서비스를 제공하고, 주요 전문병원 및 전문의 네트워크를 통한 진료 연계 서비스도 마련할 예정이다.

주거 공간에는 5.5m 광폭 거실과 2.7m 천장고가 적용된다. 슬라이딩 도어, 무단차 플로어, 안전 손잡이, 긴급구조(SOS) 버튼, 센서형 스텝라이트 등 시니어 입주민을 고려한 안전 설계도 반영된다.

한남대교와 남산터널을 통해 강남권역과 도심권역으로 이동하기 편리하고, 지하철 6호선 한강진역과 경의중앙선 한남역을 도보권에서 이용할 수 있는 입지도 강점이다. 남산과 매봉산 산책로, 한강공원도 인접해 있다.

분양 관계자는 “소요한남 by 파르나스는 건축, 조경, 인테리어, 운영 서비스, 헬스케어가 유기적으로 결합된 하이엔드 시니어 레지던스”라며 “입주민의 안전과 건강, 여가, 사교 활동까지 고려한 상품 구성은 물론 한남동의 풍부한 인프라까지 누릴 수 있는 랜드마크로 기대가 높다”고 말했다. 소요한남 by 파르나스 갤러리는 서울 용산구 이태원동 일원에서 사전 예약제로 운영된다.

한편 IPARK현대산업개발 ‘파크로쉬 서울원’, 롯데건설 ‘VL르웨스트’ 등 대형 건설·금융사들이 프리미엄 시니어 주거 시장에 잇따라 뛰어들고 있다. 시니어 산업 업계는 실버타운 시장이 2023년 3조원 규모에서 2030년 8조원까지 성장할 것으로 보고 있다.