5월 29일까지 주민 대상 맞춤형 상담 진행... 전화·이메일·QR로 신청가능, 대면·비대면 방식 병행 주민 의견 도시공간 재구조화 전략 수립과 선도 시범지구 선정에 반영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구가 어린이대공원 주변 지역의 도시공간 재구조화 전략 수립을 위해 주민과 직접 소통하는 ‘도시공간 상담소’를 운영한다.

구는 4월 24일부터 5월 29일까지 어린이대공원 주변 지역을 대상으로 ‘도시공간 상담소’를 운영, 지역 주민들의 개발 방향과 도시공간 활용에 대한 의견을 수렴한다고 밝혔다.

광진구는 지난해 9월 ‘2040 광진 재창조 플랜’의 핵심 사업인 어린이대공원 일대를 ‘서울 센트럴파크’로 조성하기 위한 용역에 착수, 올해 2월에는 주민 설문조사를 실시해 지역 발전 방향에 대한 의견을 청취했다.

설문조사(응답 816건) 결과 주민들은 대상지의 장점으로 대규모 공원 인접성(63%)과 간선도로 및 대중교통 접근성(21%)을 꼽았다. 반면 단점으로는 특색 없는 빌라촌 형성(38%)과 반지하 등 열악한 원룸 밀집(19%) 등이 꼽혔다. 또한 지역의 주요 문제점으로는 노후 저층건축물 밀집(32%)과 주차공간 부족(20%) 등이 나타났다.

개발 방향에 대해서는 군자역 일대의 고층 복합개발과 저층 주거지의 고층 아파트 개발에 대한 선호가 높았으며, 어린이대공원역(어린이회관)과 구의문 주차장 부지에는 문화시설 도입 요구가 많은 것으로 조사됐다.

이번 상담소에서는 설문조사 결과를 공유하고 주민들이 희망하는 개발 방향과 지역 발전 의견을 수렴한다.

또, 도시공간 재구조화와 관련해 주민들이 궁금해하는 사항에 대해 담당 공무원과 용역사가 직접 상담을 진행할 예정이다.

상담 신청은 전화, 이메일, 정보무늬(QR코드)를 통해 가능하며, 희망 상담 일시와 상담 내용을 제출하면 신청 내용을 검토한 뒤 일정과 방식을 조율해 상담을 진행할 계획이다.

상담은 1:1 또는 그룹 방식으로 운영되며, 구청 방문 상담과 전화 등 비대면 상담을 병행한다. 상담 결과는 만족도 조사와 함께 향후 용역에 반영될 예정이며, 절차는 ▷상담 신청 ▷일정 조율 ▷상담 진행 ▷만족도 조사 ▷용역 반영 순으로 진행된다.

광진구는 이번 상담소를 통해 수렴한 주민 의견을 향후 도시공간 재구조화 전략 수립 과정에 적극 반영하고, 선도 시범지구 선정에도 활용할 방침이다.

시범지구는 현재 제도화 되어있는 역세권활성화사업, 신속통합기획, 모아타운 등 개발사업을 공공에서 미리 검토해보기 위해 지정하는 임의의 지구이다. 각 사업별 노후도, 호수밀도 등 지정요건과 주민의사를 바탕으로 사업 실현가능성이 높은 곳을 선정하고 사전에 건축 시뮬레이션 등을 통해 실제 사업이 추진될 수 있도록 적극 컨설팅 지원할 예정이다.

구 관계자는 “어린이대공원 주변 지역은 광진구 미래 도시공간의 중요한 거점”이라며 “이번 도시공간 상담소를 통해 주민들의 다양한 의견을 충분히 듣고, 실효성 있는 도시공간 재구조화 전략으로 연결해 나가겠다”고 말했다.