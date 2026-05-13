“반도체 수출 호조·내수 회복세 확대” 고유가 여파에 물가 전망 2.7%로 상향

[헤럴드경제=양영경 기자] 한국개발연구원(KDI)이 올해 한국경제 성장률 전망치를 2.5%로 상향 조정했다. 반도체 수출 호조와 내수 회복세가 예상보다 강하게 나타날 것으로 판단하면서 중동전쟁 발발 이전인 지난 2월 제시했던 전망치보다 0.6%포인트(p) 높여 잡았다.

다만 중동전쟁 여파로 국제유가가 상승하면서 소비자물가 상승률은 기존 전망보다 0.6%포인트 높은 2.7%로 예상했다.

KDI는 13일 이 같은 내용을 담은 ‘2026년 상반기 경제전망’을 발표했다.

KDI는 “최근 우리 경제는 반도체 호황과 내수 확대로 성장세가 비교적 큰 폭으로 확대되면서 경기 개선 흐름을 이어가고 있다”며 올해 실질 국내총생산(GDP) 증가율 전망치를 상향했다.

KDI는 내년 성장률은 1.7%로 전망했다. 올해와 내년 모두 잠재성장률을 웃도는 수준이라는 점에서 경기 확장 국면이 이어질 것으로 진단했다.

정규철 KDI 거시·금융정책연구부장은 이날 정부세종청사 브리핑에서 “성장률 전망을 높인 것은 중동전쟁의 부정적 영향보다 반도체 수출 확대 효과가 더 크게 작용했기 때문”이라며 “0.6%포인트 상향 조정분 가운데 반도체 기여도가 0.3%포인트 이상”이라고 설명했다.

중동전쟁은 성장률을 약 0.5%포인트 낮추는 요인으로 작용했고, 추가경정예산은 약 0.2%포인트 끌어올리는 효과가 있었던 것으로 분석됐다.

정 부장은 “반도체는 수요에 비해 공급이 충분히 따라가지 못하면서 가격이 크게 오른 상황”이라며 “공급 능력이 빠르게 확대된다면 수출 증가 폭이 더 커져 성장률이 전망치보다 높아질 가능성도 있다”고 내다봤다.

그러면서도 “이번 전망은 중동전쟁이 하반기에는 점차 완화된다는 전제를 바탕으로 한 것”이라며 “고유가 상황이 하반기에도 이어질 경우 전망치를 달성하지 못할 가능성도 있다”고 언급했다.

삼성전자 노조의 총파업 가능성과 관련해서는 “강도와 지속 기간 등에 대한 전제가 없어 정량적으로 판단하기는 어렵다”면서도 “실제 파업이 진행된다면 방향성 자체는 부정적 영향이 될 것”이라고 말했다.

세부 지표를 보면 서비스업 개선 흐름 속에 제조업이 반등하고 있으며 건설업 부진도 점차 완화되는 모습이라고 KDI는 분석했다.

민간소비는 중동전쟁에 따른 물가 상승 부담에도 소득 개선과 정부 지원 정책 영향으로 올해 2.2%, 내년 1.5% 증가하며 회복세를 이어갈 것으로 전망됐다. 정 부장은 “주가 상승에 따른 부의 효과가 존재하는 만큼 자산 증가가 소비 확대 요인으로 작용할 수 있다”고 봤다.

설비투자는 올해와 내년 각각 3.3%, 2.4% 증가할 것으로 전망됐다. 건설투자도 올해 0.1% 증가한 뒤 내년에는 1.1%로 회복 폭이 확대될 것으로 예상됐다.

수출은 반도체 호조에 힘입어 올해 4.6% 증가하고, 내년에도 2.2% 증가하며 안정적인 흐름을 유지할 것으로 전망됐다.

경상수지는 반도체 수출 증가 영향으로 올해 2390억달러, 내년 2137억달러 흑자를 기록할 것으로 예상됐다. 이는 지난해 흑자 규모인 1231억달러를 크게 웃도는 수준이다.

취업자 수는 인구구조 변화에도 내수 회복세 영향으로 올해와 내년 모두 각각 17만명 증가할 것으로 전망됐다.

KDI는 중동전쟁 여파로 올해 소비자물가 상승률 전망치를 기존보다 0.6%포인트 높인 2.7%로 제시했다. 내년 소비자물가는 2.2%로 상승 폭이 다소 둔화될 것으로 내다봤다. 근원물가는 올해 2.5%, 내년 2.3% 상승할 것으로 예상했다.

이번 전망은 두바이유 기준 원유 도입단가가 올해 배럴당 91달러, 내년 82달러 수준을 유지하고 원/달러 환율도 현재 수준인 1475원 안팎에서 큰 변동이 없다는 가정을 전제로 한다.

KDI는 최근 물가 상승 압력이 확대되고 있는 만큼 금리 인상을 포함한 유연한 통화정책 대응이 필요하다고 강조했다. 민간소비 회복으로 수요 측 물가 압력이 누적되는 가운데 국제유가 상승으로 공급 측 부담까지 커지면서 물가 불안 요인이 동시에 확대되고 있다는 설명이다.

KDI는 “대내외 불확실성이 큰 상황에서 기대인플레이션이 불안정해지지 않도록 선제적으로 대응할 필요가 있다”고 밝혔다.

정 부장은 고물가 상황이 장기화할 경우 금리 인상 가능성이 커질 수 있다고 전망했다. 다만 그는 “금리 인상 시점이 이달이 될지, 하반기가 될지는 현재로선 불확실성이 커 단정하기 어렵다”고 말했다.

재정정책과 관련해서는 잠재성장률을 높이고 취약계층 지원을 강화하는 방향으로 재정 지출을 운용하되 동시에 재정 효율화 노력도 병행해야 한다고 강조했다.

KDI는 특히 기초연금과 지방교육재정교부금 규모가 내년 100조원을 넘어설 것으로 예상된다며 제도 개편 필요성을 제기했다. 기초연금은 취약 고령층 중심으로 지원을 강화하고 지방교육재정교부금은 학령인구 변화에 맞춰 조정할 필요가 있다는 설명이다.

정 부장은 2차 추가경정예산 편성 가능성과 관련해서는 “중동전쟁이 누그러진다면 경기 부양을 위한 대규모 확장 재정정책의 필요성은 크지 않을 것”이라면서도 “다만 경기 대응과 별개로 필요한 재정 지출은 중장기적인 관점에서 검토할 필요가 있다”고 말했다.