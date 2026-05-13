[헤럴드경제=장연주 기자] 더불어민주당 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 하정우 후보가 최근 유세현장에서 불거진 이른바 ‘오빠 논란’과 관련, “정청래 대표가 시켰다”는 취지로 해명해 눈길을 끈다. 하 후보는 또 정 대표의 유세 지원에 대해 “오지 않았으면 좋았을 것”이란 답변도 했다.

13일 정치권에 따르면, 지난 9일 유튜브채널 ‘종이의 TV’에는 하 후보가 유세현장에서 시민과 대화를 나누는 영상이 올라왔다.

영상에서 한 시민이 “오빠 (논란) 그거 어떻게 된거냐”고 묻자, 하 후보는 “이게 히스토리가 있다”며 “갑자기 정청래 대표가 옆에 와서 ‘오빠’를 시키는 거다”라고 당시 상황을 설명했다.

하 후보는 이어 “저도 하기 싫었는데 애가 ‘오빠’라고 따라 하길래 저도 ‘오빠?’ 이랬다가 그렇게 된 것”이라고 말했다.

이어 시민이 “그래도 사과 비슷하게 했으니까”라고 하자, 하 후보는 “그럼 사과해야죠”라며 “원래는 대표가 아니면 복잡하지 않았다. ‘아이, 무슨 오빠입니까. 삼촌이지’라고 해야하는데 대표 아닙니까. 그래서 그렇게 됐다”고 부연했다.

당 대표의 지시라 거절하기 어려웠다는 설명이다.

더욱이 이 과정에서 시민이 “(정청래) 괜히 내려와서”라고 말하자, 하 후보는 “아 (정청래) 그냥 오지 말라고. 그냥”이라고 답하기도 했다.

한편, 이번 논란은 지난 3일 정청래 대표가 부산 구포시장 유세 현장에서 한 초1 여학생에게 “몇학년이에요? 여기 정우 오빠, 오빠 해봐요”라고 말하면서 불거졌다.

이를 두고 야당은 “일종의 아동학대”, “부적절한 발언”, “아동 대상 정치 이벤트”라고 비판했다.

결국 논란이 커지자 정 대표와 하 후보는 다음 날인 4일 해당 아동과 부모에게 사과했다.

또 하 후보는 논란을 의식한 듯 지난 11일 자신의 페이스북에 선거사무소 개소식에서 한 초등학생에게 받은 편지를 공개했다. 해당 편지에서 학생이 자신을 ‘형’이라고 표현하자, 하 후보는 “형 아니고 삼촌이란다”라는 문구를 덧붙였다.