2단 열교환기 냉방·제습 한번에

올 여름 역대급 찜통더위가 예고되면서 실내 냉방과 제습을 책임질 에어컨과 제습기에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있다.

13일 업계에 따르면 LG전자는 올해 ‘AI 콜드프리’ 기능을 갖춘 2026년형 LG 휘센 에어컨(사진)을 선보이며 여름철 실내 습도관리의 새로운 해법을 제시했다. AI 콜드프리는 적정온도로 냉방하면서 제습 성능도 발휘하는 신기능이다. 기존 에어컨은 습기 제거를 위해 온도를 18도로 낮추면 제습은 잘 되지만 너무 추워진다는 단점이 있었다.

이러한 이유로 에어컨과 별도로 제습기를 사용하지만 제습기는 공기를 건조하게 만드는 대신 열을 방출하는 구조여서 비효율적이다.

‘에어컨은 제습이 잘 안된다’는 관념을 깨기 위해 LG전자는 2단 열교환기 기술을 신제품에 적용했다. 차가운 열교환기를 통과하며 습기가 제거된 낮은 온도의 공기를 다시 따뜻한 열교환기에 통과시켜 적정 온도를 유지하는 방식이다.

이때 두 번째 열교환기는 실외기로 버려지던 폐열을 활용해 에너지 절감에도 기여한다. 별도의 제습기 없이도 쾌적한 냉방 환경을 유지할 수 있다.

김현일 기자