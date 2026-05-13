서울 성수동 ‘EQL GROVE’…썸머 에디션 100여종 공개

[헤럴드경제=정찬수 기자] 한섬이 피트니스 웨어 브랜드 ‘나이키스킴스(NikeSKIMS)’의 신상품 쇼케이스를 14일부터 28일까지 서울 성수동 플래그십스토어 ‘EQL GROVE(이큐엘 그로브)’에서 진행한다.

나이키스킴스는 스포츠 브랜드 나이키가 다양한 체형을 아우르는 실루엣으로 주목받는 스킴스(SKIMS)와 손잡고 지난해 론칭한 브랜드다. 이번 쇼케이스에서는 티셔츠·운동화·크롭탑 등 ‘2026 썸머 스튜디오 에디션’ 100여종을 선보인다. 가벼운 착용감에 몸에 부드럽게 밀착되는 신축성을 더해 운동은 물론 일상에서도 활용할 수 있다.

다양한 이벤트도 준비했다. 16일부터 19일까지는 2층 야외 테라스에서 나이키 트레이너 김주현 플렉토 스튜디오 원장이 진행하는 소규모 필라테스 클래스 ‘프라이빗 워크아웃 세션’을 운영한다. 20일까지는 나이키스킴스 콘셉트로 꾸며진 포토부스에서 사진을 찍을 수 있는 ‘포토 스튜디오’가 열린다. ‘리프레시 바’에서는 EQL 회원 인증 고객에게 스무디를, EQL 카카오톡 채널 친구 추가 고객에게 마들렌을 증정한다.

한섬은 이번 쇼케이스를 시작으로 오는 10월까지 EQL GROVE 내 숍인숍 형태로 나이키스킴스 상품을 판매할 예정이다. 한섬 관계자는 “앞으로도 MZ 고객이 선호하는 다양한 라이징 브랜드를 선보일 것”이라고 말했다.