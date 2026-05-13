후보등록일 하루 앞두고 국회서 기자회견 “당대표로서 모든 것 다해…역대급 4무4강 공천” “군산 전략공천 김의겸, 새만금이 전북 희망” “AI 국민배당금, 당과 어떤 대화도 없었다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 13일 “전북도민들께 이원택 민주당 후보가 도지사가 되는 게 전북 발전과 새만금 개발에 훨씬 더 효율적이고 좋은 것이라고 낮은 자세로 설명드리고 있다”고 강조했다.

현금살포 의혹으로 민주당에서 제명된 후 무소속으로 재선에 도전하는 김관영 지사가 최근 이 후보를 앞서는 여론조사 결과가 발표되는 등 전북 민심이 동요하는 상황에서 여당의 장점을 강조하려는 의도로 풀이된다.

정 대표는 6·3 지방선거 후보 등록일을 하루 앞둔 이날 국회에서 기자회견을 열고 이같은 입장을 밝혔다. 그는 ‘전북지사 선거 전략’을 묻는 기자들의 질문에 “이재명 정부가 주도하는 건 민주당과 함께한다는 뜻이다. 정부와 청와대가 발표한 정책을 제도화·법제화하는 건 민주당”이라고 답했다.

이어 “당정청이 한몸 한뜻으로 가야 새만금 개발도 더욱 속도감 있게, 힘 있게 추진되지 않겠나”라며 “새만금 개발청장을 역임했던 김의겸 후보를 군산에 전략공천한 것도 새만금이 전북의 희망이라 생각했기 때문”이라고 말했다.

정치권에 따르면 이번 지방선거 공천 과정에서 전북을 비롯한 호남 전역에서 정 대표에 대한 여론이 악화한 분위기다. 약 40여개 단체로 구성된 ‘정청래사당화저지 범도민대책회의’는 이날 국회에서 규탄대회를 벌였다. 전북지사 공천과 전남광주통합특별시장 경선 과정에 반발하는 일부 민주당 당원 등이 주축이다.

다만 이날 정 대표는 “정말 당대표로서 할 수 있는 모든 것을 다했다고 생각한다”며 “이번 지선에서의 민주당 공천은 ‘역대급 4무 4강 공천’이었다고 자신 있게 말씀드릴 수 있다”고 자부했다.

아울러 국민의힘에 대해서는 “위헌정당 해산 심판 이전에 이번 지방선거에서 민심의 혹독한 심판을 받아야 한다”고 주장했다. 이어 “지선에서 내란 세력을 확실하게 심판하고, 내란의 티끌까지도 청산해내야 한다”면서 “이를 통해 국가를 정상화하고 이재명 정부의 성공을 든든하게 뒷받침하는 것이 시대적 소명”이라고 덧붙였다.

지난 8일 국민의힘의 투표 불참으로 폐기된 개헌안과 관련 “개헌안에는 국가균형 발전에 대한 조문 신설도 있었다”며 “이번 개헌안을 거부한 국민의힘은 6·3 지방선거에 임할 자격조차 없다”고 언급했다.

한편 김용범 청와대 정책실장이 전날 제시한 ‘인공지능(AI) 국민배당금’에 대해 정 대표는 “당하고 어떤 대화는 없던 것 같다”며 “여러 의견을 취합하고 시간이 지난 다음에 마지막에 정책과 법으로 국민과 소통하고 의견을 반영해서 할 문제”라고 밝혔다.