사회학자 샘 리처드 교수 ‘이수지 영상’ 분석 “‘눈치 문화’가 자아 드러내기 어렵게 만들어”

[헤럴드경제=나은정 기자] 개그우먼 이수지가 최근 유치원 교사로 분해 학부모들의 민원 세태를 풍자해 화제가 된 가운데, 미국의 한 사회학자가 이를 두고 “재미있지만 마음이 불편하다”고 견해를 밝혔다.

샘 리처드 미국 펜실베이니아주립대 교수는 지난 9일 자신의 유튜브 채널에 ‘최근 한국 영상 중 가장 충격적’이라는 제목의 영상을 올려 한국의 눈치 문화를 조명했다. 영상 제목은 최근 ‘사회학자 샘리처드가 이수지 패러디 보고 마냥 웃지 못한 이유’로 수정됐다.

리처드 교수는 “한편으로는 정말 웃기지만 다른 한편으로는 어딘가 마음이 불편하다”면서, 그 이유로 해당 영상이 한국의 악성 민원 상황을 풍자해 교육 현장의 ‘불편한 진실’을 직시하게 했기 때문이라고 분석했다.

특히 그는 “한국에서는 많은 학부모가 선생님 노릇을 하기 어렵게 만든다. 선생님들이 수많은 학부모와 학생들에게 맞춰줘야 할 모습이 너무 많기 때문”이라며 “모두 그런 것은 아니지만 많은 학부모가 자신의 아이를 특별하다고 생각해서 교사에게 무리한 요구를 하는 것”이라고 짚었다.

이러한 상황이 이어지면서 교사는 교육자로서의 자아를 잃고 타인의 기대에 맞춰야 하는 ‘관리자’로 전락하게 만든다는 지적이다.

리처드 교수는 한국 교사의 절반 이상이 악성 민원을 경험했다는 통계를 언급하며 “교사는 많은 사람을 상대하는 매니저나 다른 직업군과 마찬가지로 자기 자신이 되기가 매우 어렵다”면서 “주변에 섞여들어야 하거나 끊임없이 분위기를 파악하며 다른 사람들이 원하는 모습이 돼야 한다. 정말 힘든 일”이라고 판단했다.

그러면서 “교직의 감정 노동은 한국뿐 아니라 전 세계적인 현상이다. 미국에서도 교사의 우울증 발병률이 타 직종보다 두 배나 높다”면서도 “많은 사람을 상대해야 하는 직업일수록 타인의 기대에 부응하다가 ‘나 자신이 누구인가’를 잃기 쉽다”고 평가했다.

앞서 이수지는 지난달 개인 유튜브 채널에서 유치원 교사로 분해 학부모들의 과도한 요구에 시달리는 극한 일상을 풍자했다.

당시 영상에서는 학부모들이 교사에게 “아이 피부가 예민하니 대변 후 엉덩이 닦을 때 유칼립투스 성분(진정 작용)의 식물성 물티슈를 써달라”, “아이 사진은 반드시 아이폰으로 찍어달라” 등의 요구를 하거나, 이수지가 모기에 물린 아이를 위해 구급차를 부르는 장면 등이 연출돼 큰 화제를 모았다.