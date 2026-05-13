19~28일 해머링맨 광장서 무료 버스킹

[헤럴드경제=박혜원 기자] 태광그룹 세화예술문화재단 세화미술관이 서울 광화문 도심에서 야외 음악회를 개최한다.

13일 세화미술관은 오는 19일부터 28일까지 서울 광화문 흥국생명빌딩 해머링맨 광장에서 ‘서울 사운드 피크닉(Seoul Sound Picnic)’을 개최한다고 밝혔다. 공연은 평일 낮 12시 30분부터 오후 1시까지 약 30분간 진행된다. 별도 좌석 없이 자유롭게 관람할 수 있는 버스킹 형식으로 운영된다. 인근 직장인과 지역 주민 누구나 무료로 참여할 수 있다.

공연에는 19일 국악 크로스오버 밴드 음유사인을 시작으로 20일 우리음악집단 소옥, 21일 예원학교, 22일 트리거, 26일 구이임, 27일 콜라주 앙상블 하바해, 28일 일주오케스트라 등 국악과 퓨전국악, 클래식 등 다양한 장르의 뮤지션이 참여한다.

세화미술관 관계자는 “이번 공연에서는 한국 고유의 소리를 동시대적으로 재해석해 선보일 계획”이라며 “전통 음악의 단순 재현을 넘어 창작 국악과 월드뮤직 기반 공연을 통해 새로운 음악적 경험을 제공하고자 한다”고 설명했다.