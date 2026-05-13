AI·반도체·바이오 등 전략 산업 중심 자본 재배치 논의 “IB·WM·S&T 전 부문 반영”…생산적 금융 관점 내재화

[헤럴드경제=송하준 기자] 신한투자증권이 자본 재배치 시대에 맞춰 전 직원을 대상으로 ‘생산적 금융’ 온라인 교육을 실시했다.

신한투자증권은 전 직원의 생산적 금융 이해도를 높이고 자본 배분 구조와 금융의 역할에 대한 공감대를 형성하기 위해 전사 의무교육을 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 교육은 신한투자증권 리서치본부가 발간한 ‘생산적 금융Ⅰ: 자본 재배치의 시대’ 블루북 내용을 기반으로 구성됐다.

1부 ‘생산적 금융: 국가 자본주의 2.0’에서는 부동산 등 비생산적 자산 중심으로 고착된 자본 배분 구조를 진단하고 정책금융·민간금융·자본시장을 연계해 인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 전략 산업으로 자본을 유도하는 생산적 금융 체계 구축 필요성을 제시했다.

2부 ‘자본비용 재배치와 자연선택의 시작’에서는 자본비용 하락 가능성, 가계 자금 머니무브, 회수시장 복원 등을 중심으로 생산적 금융시장 전이 경로를 분석했다. 특히 주식시장 친화 정책을 통해 미래 성장 기업의 자금 조달 환경을 개선하는 것이 핵심 과제로 제시됐다.

3부 ‘자본 배분 구조의 전환과 금융 역할 재편’에서는 생산적 금융 전환 과정에서 금융기관 역할 변화도 다뤘다. 은행은 정책펀드와 기술금융 중심으로 자금 공급을 확대하고 증권사는 투자은행(IB) 모험자본 확대와 비상장 투자, 기업공개(IPO), 시장 유동성 공급 등 핵심 자본 공급자 역할을 맡는다는 설명이다.

신한투자증권 관계자는 “이번 교육을 통해 생산적 금융 관점을 전사적으로 내재화하고 IB·자산관리(WM)·세일즈앤트레이딩(S&T) 등 모든 부문에 반영할 것”이라며 “장기적으로 자본이 생산성 높은 산업과 기업으로 이동하는 생산적 금융 체계 강화에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

신한투자증권은 신한금융그룹이 ‘K-성장, K-금융’ 기치 아래 추진 중인 ‘생산적 금융 추진단’ 일원으로서 모험자본 육성에도 적극적으로 나서고 있다.

신한투자증권은 생산적 금융 기조 확대와 함께 실적 개선 흐름도 이어가고 있다.

신한투자증권은 올해 1분기 연결 기준 당기순이익 2884억원을 기록해 전년 동기 대비 167.4% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 3864억원으로 228.5% 늘었고 영업수익은 7015억원으로 90.2% 확대됐다.

거래대금 증가에 따른 위탁매매 수익 증가가 실적을 이끌었다. 1분기 위탁수수료는 2935억원으로 전년 동기 대비 216.1% 증가했고 상품운용수익도 1623억원으로 269% 늘었다. 총자산이익률(ROA)은 1.97%, 자기자본이익률(ROE)은 20%로 집계됐다.