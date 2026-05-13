[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 도심 가로수를 관리하는데도 인공지능(AI)이 도입된다.

부산시는 13일 도심 수목을 보다 과학적이고 효율적으로 관리하기 위해 이달부터 ‘AI 기반 스마트 수목관리시스템’을 시범 도입한다고 밝혔다.

이번 사업은 차량 탑재형 라이다(LiDAR)와 AI 기술을 활용해 주요 간선도로인 중앙대로 가로수 등 수목 8000주를 대상으로 추진된다. 인력에 의존했던 기존 수목 조사 방식을 보완했다.

라이다·고해상도 카메라 장착 차량을 운용해 중앙대로(면적 2만5000㎡) 가로수 등 약 8000주에 대해서 수목의 위치, 수종, 나무의 높이(수고), 나무가지의 너비(수관폭), 말라 죽은 가지(고사지) 등 생육 정보를 자동으로 수집·분석하게 된다.

특히 시는 이번 시범 도입을 통해 수목의 단순 현황 조사에 그치지 않고 수목 관리 전반을 단계별로 연계하는 ‘선제적 수목관리 시스템’을 구축해 타 시도와 차별성을 확보할 방침이다.

병해충 발생, 줄기 부패, 도복 위험 등 이상 징후를 사전에 분석·점검해 선제적인 안전관리가 가능하게 하며, 이를 통해 단순 현황 조사 중심의 관리에서 벗어나 수목 생육 단계별 관리와 연속적인 이력 관리가 가능해질 것으로 기대된다.

또 급수, 시비, 병해충 방제 시기를 안내하는 ‘사후관리 알림 서비스’와 가지치기·보식 등 작업 이력 관리 기능을 함께 개발·적용한 부산만의 차별화된 수목관리 모델을 구축할 예정이다.

용역은 이달부터 12월까지 진행된다. 시는 용역 결과를 바탕으로 향후 도로변 화단, 녹지대, 공원 등 다양한 도시 녹지공간과 구·군으로 적용 범위 확대할 방침이다.