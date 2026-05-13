[헤럴드경제=이명수 기자] 페이스북·인스타그램 운영사 메타플랫폼(이하 메타)가 인공지능(AI) 패권 확보를 위해 안팎으로 동시에 전선을 넓히다 내부 직원과 유럽 당국의 저항에 직면했다고 로이터 통신이 12일(현지시간) 보도했다.

로이터는 자사가 입수한 사진에 따르면 메타 직원들은 이날 미국 내 여러 사무실 회의실·자판기·화장실 등 곳곳에 항의 전단을 붙이고 온라인 청원 서명을 동료들에게 촉구했다고 전했다.

전단에는 ‘직원 데이터를 뽑아내는 공장에서 일하고 싶으세요’라는 문구가 담겼다. 직원들은 미국 연방노동관계법(NLRA)을 인용하며 “근로자들은 근무 환경 개선을 위해 단결할 법적 권리가 있다”고 주장했다.

이번 항의는 메타가 지난 4월 AI 에이전트 훈련을 위한 데이터 수집을 목적으로 직원 컴퓨터에 마우스 움직임과 키 입력을 기록하는 소프트웨어를 설치한 데 따른 반발이다.

메타 대변인 앤디 스톤은 “일상적인 컴퓨터 작업을 돕는 (AI) 에이전트를 개발하려면 사람들이 컴퓨터를 사용하는 방식에 대한 실제 사례가 필요하다”며 “마우스 움직임, 버튼 클릭, 드롭다운 메뉴 탐색 등이 포함된다”고 설명했다.

한편 메타는 이날 유럽연합(EU) 역내 지역에서 다른 AI 업체가 메타의 메신저 왓츠앱에서 AI 어시스턴트를 한달 간 무료로 이용하도록 하는 방안을 EU 집행위원회에 제안했다.

메타는 “EU 집행위와 논의의 일환으로 유럽경제지역(EEA) 내 범용 AI 챗봇들에 왓츠앱 비즈니스 API를 한 달간 무료 개방할 것”이라며 “신속하고 공정한 조사 결과를 도출할 시간을 확보하기 위한 것”이라고 말했다.

API는 자사 소프트웨어나 서비스를 외부 개발자가 사용할 수 있도록 하는 도구를 말한다.

메타는 지난 1월 왓츠앱에서 자사 AI 어시스턴트 ‘메타 AI’만 허용하는 정책을 도입했다가 EU의 경쟁법 위반 조사를 받기 시작했다. 메타는 이후 3월 경쟁사에 유료 접근을 허용하는 것으로 정책을 수정했지만 EU 집행위는 받아들일 수 없다고 경고했다.

이번 사건은 미국 캘리포니아 소재 AI 어시스턴트 개발사인 인터랙션 컴퍼니와 스페인 경쟁사의 제소로 시작됐다.

EU 집행위는 메타의 제안을 “올바른 방향으로의 조치”라고 평가하면서도 “논의 기간은 짧고 메타의 우려 해소 의지가 진정성 있게 전제돼야 한다”고 강조했다.

유럽 스마트폰 메신저 시장에서 왓츠앱의 점유율은 90％를 웃돈다.

메타가 EU 집행위 우려를 해소하지 못할 경우 연간 글로벌 매출의 최대 10%에 달하는 과징금을 부과받을 수 있다.

두 사안은 메타가 AI 에이전트 개발을 가속화하기 위해 내부적으로는 직원이 일하는 데이터를, 외부적으로는 자사 플랫폼 우위를 동시에 활용하려다 각각 노동권과 반경쟁법 문제로 불거진 것이어서 주목된다.