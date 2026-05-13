LGE닷컴 내 라이프스타일 플랫폼 ‘홈스타일’ 홍보 목적

[헤럴드경제=박지영 기자] HSAD가 LG전자와 손잡고 채널A 연애 예능 프로그램 하트시그널 시즌 5를 활용한 통합 마케팅 캠페인을 전개한다고 13일 밝혔다. 단순 제품 노출(PPL)을 넘어 콘텐츠 시청 경험이 실제 구매로 이어지도록 설계한 것이 특징이다. 최근 가전업체들은 제품 판매를 넘어 공간 경험 중심의 플랫폼 경쟁에 속도를 내고 있다.

HSAD는 프로그램 주요 배경인 ‘시그널하우스’를 하나의 쇼룸 형태로 구성했다. LG 스탠바이미 2, LG 스타일러, LG 힐링미 안마의자 등 LG전자 가전과 함께 잭슨카멜레온, 이스턴에디션, 플로스 등 프리미엄 디자인 브랜드 제품을 배치해 공간 전체의 분위기와 라이프스타일을 강조했다.

이번 캠페인은 LG전자의 온라인 브랜드 커머스 플랫폼 ‘LGE닷컴’ 내 라이프스타일 플랫폼 ‘홈스타일’을 알리기 위해 기획됐다. LGE닷컴은 가전 중심의 온라인 판매 채널을 넘어 가구·조명·소품·패브릭 등 홈스타일까지 추천하는 라이프스타일 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

‘보여주는 PPL’을 넘어 ‘구매로 이어지는 PPL’로 확장한 점도 특징이다. 시청자들은 LGE닷컴에서 시그널하우스에 등장한 제품을 한 번에 확인하고 구매할 수 있다.

HSAD 관계자는 “콘텐츠 속 공간에 대한 관심을 실제 소비로 연결하는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 콘텐츠와 커머스를 결합한 다양한 마케팅 방식을 통해 새로운 소비 경험을 제시해 나갈 것”이라고 말했다.