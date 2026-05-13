6월 11일~7월 19일 록펠러 센터서 전시 개최 월드컵 트로피, 2026 월드컵 참가팀 유니폼 등 다양한 전시물 및 후원 헤리티지 조명

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차는 ‘2026 FIFA 월드컵(이하 2026 월드컵)’을 맞아 미국 뉴욕 맨해튼의 상징적인 건물인 록펠러 센터 내 라디오 파크에 FIFA 뮤지엄을 열고 ‘레거시 오브 챔피언즈’ 전시를 개최한다고 13일 밝혔다.

오는 6월 11일부터 7월 19일까지 열리는 이번 전시는 1930년 첫 월드컵부터 현재까지 지난 100여 년간 월드컵의 역사를 돌아보고, 각각의 월드컵 대회가 전 세계 축구 팬들에게 어떤 영향을 미쳤는지 한눈에 볼 수 있도록 조성됐다.

먼저 전시장에는 역대 월드컵 대회를 주제로 각 대회의 상징적인 순간과 우승팀, 주요 선수들을 소개하는 콘텐츠가 마련돼 있다. 아울러 2026 월드컵에 참가하는 48개국 대표팀의 유니폼을 선보인다.

또한, 현장에는 월드컵 첫 우승 트로피이자 축구 역사상 가장 상징적인 아이콘인 ‘줄리메컵’도 전시 기간 동안 공개되며, 전시 기간 중 특정일에는 월드컵 우승팀에 수여될 FIFA 월드컵 트로피도 특별 전시될 예정이다.

전시장 한편에서는 결승전의 긴장감과 감동을 담아낸 영상 전시 ‘더 파이널’을 통해 관람객들이 대회의 극적인 마지막 순간을 함께 공감할 수 있도록 했으며, ‘월 오브 챔피언스’ 전시에서는 역대 월드컵 우승 선수들을 한 눈에 볼 수 있도록 했다.

현대차는 이번 전시에서 1999년부터 이어진 FIFA 후원의 역사를 되짚으며 축구에 대한 현대차의 장기적인 헌신과 미래 모빌리티 혁신에 대한 비전을 다시 한번 조명한다.

특히 이번 2026 월드컵에서는 보스턴 다이나믹스와 협업해 첨단 로보틱스 기술을 선보이며 글로벌 무대에서의 존재감을 더욱 확대할 예정이다.

또한 현대차는 이번 FIFA 뮤지엄에서 로보틱스와 축구가 결합된 다양한 콘텐츠를 선보이며 현대차의 월드컵 캠페인 메시지 ‘미래는 지금 여기서부터’를 전시에 담아내고, 로보틱스를 축구팬들에게 친근하고 흥미롭게 전달할 예정이다.

지성원 현대차 브랜드마케팅본부장(부사장)은 “현대차는 20년 이상 FIFA 월드컵의 파트너로 함께하며 전 세계 팬들을 하나로 연결해 온 대회의 역사와 성장 과정을 함께했으며, 이번 전시를 통해 월드컵의 풍부한 유산을 다시 한번 돌아보고자 한다”며 “특히 ‘미래는 지금 여기서부터’라는 비전을 실현하고, 이제 주류로 자리잡고 있는 로보틱스 기술을 바탕으로 팬 경험과 미래 모빌리티의 새로운 가능성을 제시해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 실내 전시 외에도 7월 6일부터 19일까지 록펠러센터에서 개최되는 팬빌리지 행사와 연계한 야외 참여형 전시도 펼쳐진다.

FIFA 뮤지엄 전시장 1층 입구 노스 플라자에 마련된 야외 체험 공간에서는 어린이와 청소년 팬들이 FIFA 뮤지엄 관련 퀴즈에 참여하고 경품을 받을 수 있다.