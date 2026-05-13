- 11∼13일 오사카·후쿠오카 방문해 현지 여행사 등과 여행상품 개발 협의

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 일본 현지에서 충남관광객 유치 확장을 위한 발판을 마련했다.

도는 11∼13일 2박 3일간 일본 오사카, 후쿠오카를 방문해 현지 여행사 등과 충남관광 신규 상품 개발을 위한 협의에 나섰다고 13일 밝혔다.

충남도 일본사무소, 충남관광협회 등으로 구성한 충남 방문단은 이번 일정을 통해 일본 현지 여행사와의 관계망을 새롭게 구축하고 충남을 목적지로 하는 특화 관광상품 개발을 중점적으로 협의했다.

특히 일본 주요 여행사인 클럽 투어리즘·에이치아이에스(HIS)·제이티비(JTB)를 방문해 현지 관광업계에 충남관광을 알리고 일본 관광객을 대상으로 하는 미식·계절 등 주제형 신규 상품 개발을 논의했다.

또 한국관광공사 후쿠오카지사와의 면담을 통해 충남관광 홍보·활성화 방안을 논의하고 상호 협업을 제안했다.

도는 이번 방문을 통해 일본 관광시장의 최신 경향과 한국 여행 수요를 파악했으며, 현지 업계와의 협력 기반을 마련함으로써 일본 관광객의 충남 유치를 위한 발판을 다졌다.

도 관계자는 “일본 주요 여행사들이 도내 역사·자연 자원에 높은 관심을 보였다”며 “일본 관광객이 한국의 대표 여행지로 충남을 즐겨 찾을 수 있도록 현지 여행사, 관계기관과의 협력을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.