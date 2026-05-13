6월 울릉도서 미식·드라이빙 콘텐츠 선봬

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데백화점은 오는 6월 VIP 프로그램 ‘에비뉴엘’ 고객을 대상으로 울릉도 럭셔리 리조트 ‘울릉도 코스모스 빌라쏘메’에서 여행 콘텐츠를 선보인다고 13일 밝혔다. 에비뉴엘 프로그램을 여행·미식·문화 콘텐츠 기반의 경험형 멤버십으로 강화하는 전략이다.

이번 콘텐츠에서는 울릉도 제철 식재료를 활용한 정호영 셰프의 프라이빗 코스 다이닝과 조식, 한희수 롯데백화점 소믈리에의 와인 페어링을 경험할 수 있다. BMW 7시리즈로 울릉도 해안도로를 달리는 ‘시닉 드라이브’와 명소 투어도 있다.

올해 롯데백화점은 등급별 포인트 중심이던 기존의 에비뉴엘 제도를 ‘에비뉴엘 큐레이션’으로 개편하고, 콘텐츠 중심의 VIP 서비스를 강화하기 시작했다. 럭셔리 호텔, 파인다이닝, 골프·레저 등 6개 카테고리, 100여개 제휴처에서 하이엔드 라이프스타일 콘텐츠를 경험하도록 했다.

지난달 시그니엘과 함께 진행한 미쉐린 3스타 셰프 ‘야닉 알레노’의 갈라 디너는 전 좌석이 빠르게 매진됐다. 지난달 말 강원도 영월의 하이엔드 한옥 호텔 ‘더한옥헤리티지’에서 이뤄진 프라이빗 웨딩 쇼케이스도 2인 1실 기준 100만원 상당의 구성에도 조기 마감됐다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “여행·미식·문화를 아우르는 큐레이션 역량을 바탕으로 프리미엄 라이프스타일 경험의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.